Nieuwe Lexus GX mag maar liefst 3.649 kg trekken!

Lekker man, de nieuwe Lexus GX is zo’n bonkige Tonka auto. En hij kan 3.649 kg trekken.

Nou dames en heren, het moment is aangebroken. De nieuwe Lexus GX is hier! En dat is groter nieuws dan je zou denken. Ten eerste heeft het 14 jaar geduurd voordat er een nieuw model is. Dus dan is het altijd groot nieuws. Ten tweede heeft Lexus de stoute schoenen aan getrokken. De Lexus GX is de evenknie van de Toyota Land Cruiser Prado en kort door de bocht: meestal deden ze er niet veel aan. Een iets luxer interieur, wat extra chroom aan de buitenkant met een andere grille en dat was het dan wel. Maar nu…

Nu zijn ze er compleet op los gegaan en dat bedoelen we positief. Jazeker! In plaats van een luxe auto pretenderen te zijn, omarmt deze auto zijn roots. De Lexus GX ziet er geweldig uit. Minder chroom, maar juist een ruig en stoer voorkomen.

De grille is naar Lexus-maatstaven namelijk bijzonder bescheiden en daar is het meteen waar het goed gaat. Daarbij is de grille nu niet glimmend chroom, maar doelmatig zwart.

Olvarit

De kleur past daar ook bij. Het lijkt nog het meeste op de kleur die een baby kan produceren na het nuttigen van twee potten Olvarit. Samen met de kleine zwarte wielen met grote banden geven de auto een uitstraling die je eerder bij en Land Cruiser verwacht. Sterker nog, de bonkiga Tonka-uitstraling doet ons heel erg denken aan de Toyota FJ Cruiser.

Het ziet er niet alleen uit als een offroader, dat is het ook! De Lexus GX staat namelijk op een ladderchassis. Het is dus geen crossover, maar een echte SUV (die term is in Europa wat verwaterd).

Qua motor is er slecht nieuws, want de V8 is niet meer leverbaar. Gelukkig is de biturbo 3.4 V6 een goed alternatief. We kennen deze motor uit de Lexus RX en ook hier is ‘ie goed voor zo’n 350 pk en 650 Nm.

Dat is aanzienlijk meer dan dat de oude V8 kon opbrengen. Het is voorlopig de enige motor, maar Lexus haast zich te zeggen dat een hybride-aandrijflijn ook toegepast gaat worden.

De motor is een tientraps automaat. Er is een Torsen-sperdifferentieel en een hoge plus lage gearing. Maximaal kun je (mits wettelijk toegestaan) 3.629 kg trekken.

Nieuwe Lexus GX voorbode voor ‘onze’ Land Cruiser

In het interieur zijn ze ook flink aan de slag gegaan voor de Lexus GX. Ook hier is het nieuwe stijl. Het is wederom wat grover en eenvoudiger qua opzet. Het past wonderbaarlijk goed bij de auto. Nu moeten we er bij zeggen dat de eerste serie foto’s van een ‘Overtrail’-uitvoering zijn, een extra ruige versie.

Het donkergrijze exemplaar (hieronder te zien) is een echte ‘Premium’ en laat zien dat het gebruik van chroom en andere glimmertjes uiterst beperkt is gebleven.

Of de Lexus GX naar Nederland komt, weten we niet. We hebben er nog nooit eentje gehad en op een grijze import na zie je ze bijna niet hier. Maar het is wel een voorbode voor de nieuwe Land Cruiser Prado, die bij ons in Nederland gewoon Land Cruiser heet.

En die kun je wel bij de Toyota-dealer bestellen. Met een hybride-aandrijflijn kunnen ze wellicht de CO2-een beetje drukken zodat de lokale strandtenthouder en boswachter gewoon een nieuw werkpaard kunnen kopen.

Meer lezen? Dit zijn negen nieuwe legendarische offroaders op een rij!