Alpine lanceert LM hypercar met bijzondere naam

Ook Alpine lanceert zijn eigen LM hypercar.

De 24 uur van Le Mans speelt zich af dit weekend. Dit jaar belooft een waar spektakel te worden, met name in de hypercar-klasse. Dat is een relatief nieuwe topklasse van Le Mans en dit jaar doen er flink aantal merken mee. Denk aan Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche en Toyota. Oh, en een Glickenhaus, natuurlijk!

Volgend jaar komt er nog flinke concurrentie voor bovenstaande merken, want ook Acura (ARX-06), BMW (M Hybrid V8) en Lamborghini willen zich in de strijd mengen. Maar er is nog een grote speler: Alpine.

Alpine lanceert LM hypercar

Nu zijn de Fransen al aanwezig op Le Mans. Ze rijden mee met de A470. Dat is in feite een Oreca 07 met een Gibson-V8 (voorheen bekend onder de naam Zytek). Maar nu hebben ze een compleet nieuwe hypercar, de Alpine A242_ß. Net als de A470 is het een project dat Alpine samen doet met Oreca.

Nu is dat niet heel erg vreemd. Zo heeft de Acura ARX-06 ook een Oreca-chassis. De BMW en Cadillac hebben een Dallara-chassis en Lamborghini werkt samen met Ligier voor het chassis.

Alpenglow

Volgens Alpine lijkt de auto op de Alpenglow concept en de Alpine A110. Die laatste is een beetje lastig, maar de kleur blauw lijkt overeen te komen. De motor is een 3.4 liter V6 met elektromotor die maar liefst 680 pk levert. Dez is gekoppeld aan een transmissie van Xtrac. Het accupakket komt bij Williams (ja, van het F1-team) vandaan.

Het gewicht is een bescheiden 1.030 kg, dus qua prestaties zit het wel goed. Een proefstart staat gepland voor 28 juni en aan het einde van juli moet de eerste officiële shakedown plaatsvinden. Rond die periode moet de tweede ook klaar zijn.

De eerste race staat gepland voor november, dat is de 24 uurs race op Motorland Aragon.

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten van de 24 uurs race van Le Mans 2023!