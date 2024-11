In deze airbag jeans ziet je achtersteven er dik uit

Eindelijk is er een situatie denkbaar waarop je ‘ja’ kan antwoorden op het moment dat je vriendin je de vraag der vragen stelt. In deze airbag jeans ziet je achtersteven er namelijk dik uit.

Hier bij autoblog schrijven we natuurlijk over het volledige spectrum van transport-gerelateerde zaken. Van de nieuwste sokken van Max Verstappen, via de gaafste garages, naar het beleid van de Amerikaanse President. Vandaag behandelen we echter de écht serieuze zaken. Namelijk wat te doen als je vriendin je vraagt of haar nieuwe jeans haar chassis er dik uit laat zien.

Generaties van mannen weten dat er maar één juist antwoord op deze vraag is. Dat is ook logisch, want de genen van mannen die dat niet wisten, zijn inmiddels uitgestorven. Het is echter een nieuwe wereld. Mo’Cycle heeft namelijk jeans ontwikkeld die je bedonkadonk er daadwerkelijk dik uit laten zien. Indien je crasht op de motor.

Het is op zich geen gek idee. In de MotoGP rijden de coureurs al jaren rond met pakken die zich opblazen in geval van een crash. Het gaat dan vooral om de kwetsbare regio rondom de rug en nek. Want coureurs hadden natuurlijk altijd al zo’n vol pak aan dat op andere punten bescherming biedt.

Een van de problemen van motorrijden is echter dat je niet per se ’s ochtend op je werk wil komen, laat staan op een feestje, met zo’n zweterige en kleurrijke uitdossing aan. Liefst wil je gewoon in je jeans toeren zoals stoere mensen in Hollywood films. Nadeel is alleen dat als je valt, je je iets minder cool voelt tijdens alle behandelingen voor huidtransplantatie die daarna noodzakelijk zijn.

De airbag jeans bieden daarbij uitkomst. Ze ogen als normale jeans maar praten als mensen blazen zichzelf op als je kablabber gaat. Zo wordt je zachte weefsel gespaard. Zoals voormalig autoblog-scirbent Sir Smoke-a-lot zou zeggen: Bubble butt, bubble bubble bubble butt.

Er zit echter wel één potentieel dodelijk nieuw risico aan de airbag jeans, waar je voor moet waken. Maak nooit, met de nadruk op nooit, de fout om je vriendin te vragen of ze soms van de motor gevallen is op weg naar huis…Waarvan akte.