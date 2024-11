Jos Verstappen lambasteert Britse pers en coureurs

Jos Verstappen weet dat de titel voor onze held Max weer binnen is. Dus is dit het goede moment om uit te halen naar de Britse pers.

Net toen het F1 seizoen van 2024 op een epische apotheose leek uit te lopen, stelde Max Verstappen vorige week orde op zaken. Als de race zou eindigen zoals die begon op zondag, zou het verschil in punten tussen Norris en Verstappen nog maar 19 punten zijn geweest. Met drie weekends te gaan en een McLaren die momenteel nipt sneller is dan de Red Bull, kon het dan nog een forse uitdaging worden voor MV1.

Doch drie uur later, was het allemaal helemaal anders. Met een van zijn meest magistrale optredens ooit, liet Max zien wie echt de beste is. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Spanje won Max Emilian weer eens een race. Maar het was vooral de wijze waarop die in gelijke mate inspirerend als demoraliserend moet zijn geweest voor zijn tegenstrevers. In de regen reed Verstappen van P17 naar P1. Het slotstuk was materiaal waar legendes op gebouwd worden. MV1 reed negen(!) snelste rondes achter elkaar Tien van zijn laatste elf rondes waren goed genoeg geweest voor de snelste ronde in de race…

Britten

Na afloop was de voornamelijk Britse tegenstand dan ook gebroken. Norris had het eerst nog over ‘geluk’. Maar later moest hij erkennen dat het een bijzondere prestatie was van Max. En dat hij zelf daar niet veel tegenover had gezet. Ook Damon Hill, voorheen nog zeer kritisch op Max ook in het licht van de Mexicaanse Grand Prix, nam zijn hoed af. Anderen zoals David ‘Crofty’ Croft, had daar wat meer moeite mee.

Jos haalt zijn gram

Jos Verstappen kan het -uiteraard- niet laten om dit nog even in te peperen bij degenen die zijn zoon kritiek gaven. Na Mexico gaf hij de FIA er immers ook al van langs. Neerlands op één na beste F1 coureur laat bij de Duitse tak van Sky optekenen:

He showed who is the best. He was very motivated after the negative journalists and drivers from England. But he showed who is the best. They think they’ll get him out of his good mood, but it will only make him better. I’m very proud of what he showed today. The whole world has seen who is the very best.

Waarvan akte.