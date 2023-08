Jongeren achter het stuur blijft extreem gevaarlijk

Toevallig kwamen we er laatst achter dat een kleine, goedkope auto verzekeren als je jong bent, echt schreeuwend duur is. En dan bedoelen we echt extreem duur, je bent al snel 200 tot 250 euro per maand kwijt om iets eenvoudigs als een Peugeot Aygo of Volkswagen Citigo te verzekeren.

Dat is niet vanwege een intrinsieke haat jegens mensen met weinig levenservaring, maar simpelweg omdat de statistieken dat bepalen. Dat lijkt een beetje de conclusie te zijn die verzekeraar Univé trekt. Van al hun verzekerden veroorzaakt 2,2 procent een aanrijding. Echter, als het gaat om jongeren dan is het aantal meer dan twee keer zo hoog: 5%.

Jongeren achter het stuur zijn dus vooral mannen

Het mag geen verrassing zijn dat vooral mannen de grootst mogelijke moeite hebben om gevaar in te schatten. Logisch, ze zijn immers nét in biologisch opzicht klaar om te paren en dan voelt men zich vrij onoverwinnelijk. Het wijfje moet natuurlijk wel zeker weten dat het mannetje zijn mannetje staat.

Uit de app van Univé (waarmee bestuurders tegen premiekorting hun rijgedrag laten monitoren, blijkt dat 8,8% van de mannelijke bestuurders een onvoldoende scoort, tegen slechts 1,2% van de vrouwen.

Jongeren blijken te hard te rijden en er een erg onrustige rijstijl op na te houden. Ook zijn ze veel te vaak afgeleid door hun smartphone. Zo rijdt 11,4 procent van de jongeren te hard, vier keer zoveel als 65+’ers. Maar ja, met een Tabbert achter de Captur is hard rijden sowieso geen pretje. Het gebruik van die smartphone is ook erg, want maar liefst 20% van de jongeren gebruikt het!

Verkeersexperts

Een probleem is dat jongeren vaak ook jongeren in de auto hebben zitten. Die corrigeren elkaar niet als er vreemd gedrag vertoond wordt, maar jutten elkaar juist op. Dit bevordert de veiligheid niet bepaald.

Sommige specialisten pleiten voor extra rijvaardigheidscursussen (en ruil voor twee treden no claim risico, maar volgens verkeersexperts zorgt dat ervoor dat men name de mannelijke bestuurders het in de praktijk willen laten zien em heeft het dus een averechts effect.

Wat dat betreft moeten ze de training verkeersveiligheid laten geven aan de docent seksuele voorlichting. Het duurde immers tientallen jaren voordat ondergetekende de kennis van die training in de parktijk kon brengen.

Via: AD Auto.