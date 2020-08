In deze auto’s heb je de beste ervaring qua technologie

Auto’s zitten boordevol met moderne technologie, maar bij welk merk heb je er nu het meeste gemak van? J.D. Power zocht het uit.

Doet de naam J.D. Power inmiddels een belletje rinkelen? Dit Amerikaanse bedrijf zoekt bijvoorbeeld jaarlijks uit welke auto’s kwalitatief het slechtst in elkaar zitten (Tesla) en met welke auto’s eigenaren de sterkste emotionele band hebben (Tesla). Dit keer hebben ze uitgezocht in welke auto’s mensen de beste ervaring hebben qua technologie.

Dit klinkt wellicht wat vaag, dus daarom eerste even een toelichting. Wat J.D. Power heeft onderzocht is de mate waarin automerken nieuwe technologieën toepassen en hoe goed dit uitgevoerd is. Dat laatste is onderzocht door klanten (let op: Amerikaanse klanten) te vragen naar hun bevindingen. Het gaat daarbij om nieuwe auto’s. De klanten zijn 90 dagen na aanschaf aan de tand gevoeld. Dit alles wordt verwerkt in een score tussen de 0 en 1000.

Het merk dat in dit onderzoek van J.D. Power als grote winnaar uit de bus komt is Volvo, met een score van 617. Volgens het Amerikaanse koperspubliek is een Volvo dus de auto waarin je de beste ervaring hebt als het gaat om technologie. BMW volgde op gepaste afstand met 583 punten. De top vijf bestaat verder uit Cadillac (577), Mercedes (567) en Genesis (559).

Ironisch genoeg wordt in J.D. Power-onderzoeken Tesla er altijd uitgelicht, terwijl dat merk juist niet officieel opgenomen wordt in de ranking. Tesla verleent namelijk niet in alle staten hun medewerking. Desondanks krijgt Tesla toch een (onofficiële) score toegerekend, op basis van onderzoek in 35 staten. Dat pakt niet verkeerd uit, want Tesla kan rekenen op 593 punten. Genoeg voor een tweede plaats dus.

Als we kijken naar specifiek technologieën blijken vooral camera’s goed in de smaak te vallen bij de Amerikaanse klanten. Opties als achteruitrijcamera’s, Ground View en Transparent Trailer View konden rekenen op lof. Over Gesture Control – bediening met gebaren – waren klanten daarentegen totaal niet te spreken. Voor actieve rijhulpsystemen waren veel klanten ook nog een beetje huiverig.

Dit is dus hoe Amerikanen het ervaren. In welke auto’s hebben jullie geweldige ervaringen met technologische snufjes? En waarmee hebben jullie juist bar slechte ervaringen? Laat het vooral weten in de reacties!

Bron: J.D. Power