In beeld: nieuwe BMW M4 en M4 GT3 op de Red Bull Ring

Er zit nog een soort van camouflagewrap op, maar dat stelt weinig voor.

De nieren van de nieuwe 4 Serie zijn misschien van het meest besproken designelement van de laatste jaren. BMW M-liefhebbers houden hun hart vast: wat betekent dit voor de nieuwe M4? Dat die ook grote nieren krijgt staat vast. De grote vraag is: valt het mee of valt het niet mee?

BMW laat ons niet langer in spanning zitten, want ze tonen nu al de M4 in volle glorie. Althans, de wrap moet nog enige camouflage bieden, maar er wordt verder weinig aan de verbeelding overgelaten. BMW toont ook meteen de Hulk-versie: de M4 GT3.

De reden dat BMW deze auto’s op de Red Bull Ring presenteert is de MotoGP Grand Prix van Stiermarken die daar dit weekend verreden wordt. BMW is als titelsponsor aan deze Grand Prix verbonden. In de aanloop naar de wedstrijd doen ze daarom het circuit aan met dit splinternieuwe duo.

Hoewel er wel wat vage foto’s gelekt zijn, hebben we de nieuwe M4 nog niet eerder zo goed van alle kanten kunnen bekijken. Zeker de achterkant niet. We kunnen concluderen dat de wijzigingen ten opzichte van de vorige M4 daar aanzienlijk minder schokkend zijn.

De nieuwe M4 zal in standaardtrim 480 pk en 550 Nm meekrijgen. Daarnaast komt er een Competition-variant met 510 pk. Deze krijgt een achttraps ZF-automaat, terwijl je in de standaard M4 nog lekker ouderwets zelf kunt schakelen. Een racevariant komt er dus ook, in de vorm van de M4 GT3. Eerder zagen we daar al het achterwerk van. De M4 GT3 moet vanaf 2022 het stokje overnemen van de M6 GT3. Technische details hiervan zijn nog niet bekend.

De volledige productierijpe M4, ontdaan van elke vorm van camouflage, krijgen we in september te zien.