In deze elektrische auto hoef je nooit bang te zijn

Als je angst had voor het rijden in een elektrische auto tenminste.

Niet alleen voelt een elektrische auto anders om te rijden: het ding is gewoon compleet anders in vergelijking met een auto met een verbrandingsmotor. Ook op het gebied van veiligheid. Waar een conventionele auto in het extreemste geval in de fik kan vliegen, kent een elektrische auto weer hele andere uitdagingen.

Zo kan een brandende EV niet zomaar geblust worden. De brandweer heeft daar speciale trainingen en apparatuur voor. Daarnaast kan een elektrische auto onder stroom komen te staan. Bijvoorbeeld na een crash. Autofabrikanten doen er alles aan om de veiligheid van de inzittenden zo veel mogelijk te garanderen. In dat kader heeft BYD iets nieuws verzonnen.

Han EV

De Chinese autofabrikant introduceert de bladbatterij. De Han EV, BYD’s vierdeurs vlaggenschip, zal de eerste auto van het merk worden met zo’n batterij. De bladbatterij is in staat om extreme stress te doorstaan. De nieuwe Han EV komt in juni op de Chinese markt. De elektrische auto sprint in 3,9 seconden naar 100 km/u. De actieradius bedraagt 605 kilometer.

Extreme tests

Om te kijken hoe een accu reageert op extreme gevallen vinden er allerlei tests plaats. Ook perforatietests zijn niet ongebruikelijk. Men doorboort de accu om te zien wat de chemische reactie is.

In het geval van de BYD-bladbatterij werd de veilige accu doorboort met een spijker. Er kwam geen rook vrij en de temperatuur van de batterij schommelde tussen de 30 en 60° Celsius. Dezelfde test werd uitgevoerd met een conventionele lithium-batterij. De temperatuur schoot omhoog naar 500 graden Celsius en de accu vloog in de fik.

In andere tests werd de bladbatterij geplet, gebogen, in een oven verwarmd tot 300° C en geladen tot 260% van zijn capaciteit. In geen van de gevallen resulteerde dit in een brand of een explosie.

He Long zegt dat BYD in gesprek is met meerdere automerken over de bladbatterij. Long is vice-president van BYD en voorzitter van FinDreams Battery Co., Ltd.