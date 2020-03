BMW maakt details eerste waterstofauto bekend

BMW en Toyota gaan verder dan alleen een Z4 en een Supra delen.

Sinds de zomer van 2019 weten we vanuit de hoek van BMW dat er een waterstofauto gaat komen. Op de IAA in Frankfurt stond BMW vorig jaar met de iNet Hydrogen Concept. Nu gaan de Duitsers verder dan enkel praten over een concept. De productieplannen zijn eindelijk uit de doeken gedaan.

Besef wel: op de korte termijn staat er nog geen waterstofauto van BMW in de showroom. Het merk heeft bekendgemaakt dat de eerste waterstofauto pas in 2022 zal verschijnen. Men neemt de X5 als basis en maakt van deze SUV een brandstofcelauto.

De techniek is in samenwerking met Toyota bedacht. Deze twee namen samen ken je natuurlijk van de recente Z4-Supra samenwerking. De twee gaan echter een heel stuk verder terug. De eerste plannen om samen waterstoftechnologie te ontwikkelen stammen uit 2013.

De aandrijflijn heeft een systeemvermogen van 374 pk. Het voltanken van de waterstofauto neemt drie tot vier minuten in beslag. Er is een elektromotor met een batterij aanwezig. Dit is de zogenaamde vijfde generatie eDrive technologie. De nieuwe iX3 maakt ook gebruik van deze techniek. De actieradius van de waterstofauto komt uit op 440 kilometer WLTP.

BMW wil deze brandstofcelauto in beperkte oplage op de markt gaan brengen. Het is echter geen eenmalig avontuur. Op de lange termijn willen de Duitsers meerdere waterstofauto’s in het gamma hebben.