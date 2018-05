Scoor een gratis Rolls-Royce bij dit huis in Schoorl

De styling van dit huis was acceptabel in de 90s. Nu nog steeds?

Je weet hoe laat het is, tijd voor een bijzonder stukje taart onroerend goed op autoblog! Dit keer reizen we af naar de Schoorlse Duinen, op de grens van Schoorl en Bergen, waar de zulte zeelucht je in de neus prikt. In deze pittoreske omgeving is op een landgoed van 21.340 vierkante meter deze villa uit 1998 geconstrueerd. Het stulpje is een ontwerp van Maarten Min en is duidelijk beinvloed door de stijl van de jaren ’90. Ronde vormen waren helemaal het je van het in het laatste decennium van het tweede millenium en dat zie je her en der terug in dit huis. Je kan de eerste hits van Britney Spears bij wijze van spreken nog horen.

Of je kan gewoon de bijbehorende clips opzetten in je thuisbioscoop. Jawel, dit huis mag dan twinitig jaar oud zijn, zo’n beetje alle voorzieningen die je verwacht van een ‘duur huis’ zitten er in. Met uitzondering misschien van connected-nonsense waar je toch nooit wat mee doet. Naast de bios is er ook een sauna, turks stoombad, jacuzzi, een uitgebreid beveiligingssysteem met camera’s, een Rubbens woonkeuken met B&O geluidsinstallatie, overal vloerverwarming en -uiteraard- een groot binnenzwembad met jet stream. Het is zeg maar een volgehangen Mercedes W220 S-Klasse (aankoopadvies) in huisvorm.

Of moeten we zeggen een Rolls-Royce Silver Shadow in huisvorm? Het huis komt namelijk met drie garages (plus een carport voor drie auto’s) en één van die garages is al gevuld als je intrekt. Bij de verkoopprijs inbegrepen hoort namelijk een Velvet Green Rolls-Rizzy, die volgens de advertentie in goede staat verkeert. Mocht je er trek in hebben kan je overigens ook de rest van de inboedel overnemen. Al betwijfelen we dat dit ook geldt voor het schilderij van Koning Willem-Alexander dat ergens achter een lamp in de vorm van een kroon hangt. Dat soort geweldige items zal de vorige eigenaar toch willen houden, zou je zeggen…

Enfin, wat je allemaal krijgt voor je 4,5 miljoen Euro op deze locatie die rijk is aan lommer, valt haast met geen pen te beschrijven. Koopje dus, niet?