Betaal een mooi bedrag voor de laatste 458 Speciale

Het einde van een tijdperk. Letterlijk.

Zoals bekend heeft Ferrari ons ondertussen blij gemaakt met de 488 Pista. Een waar circuitkanon die met zijn 720 pk sterke twinturbo V8 in het vaarwater moet komen van ‘Ringrecordhouder Porsche 911 GT2 RS (rijtest). Leuk hoor, die snelle wagens. Maar de motoren zijn beide niet eens vierliter groot. “Belachelijk!” aldus menig purist.

Wat dat betreft is de ultieme midden-Ferrari toch wel de 458 en diens versies geweest. Ongeblazen 4.5 liter V8 met 560 tot 610 pk, variërend tussen de verschillende modellen. Vergelijkbaar met de 488 was dat de 458 een sportiever topmodel had: de 458 Speciale. Voor ondergetekende een bijzondere auto: er staat vaak in de reacties hier dat moderne supercars nooit de status van de jaren ’80 en ’90 kanonnen van Ferrari en Lamborghini zullen krijgen. Ik zet het zelf altijd in tijdsperspectief. Ik ben van de jongere generatie, mijn “auto-held” was de Ferrari 458, omdat dat in mijn jeugd dé Ferrari was. En toen de Speciale kwam was ik helemaal verliefd.

De 458 Speciale in kwestie is extra bijzonder. Du Parc zet hem te koop voor een duizelingwekkend doch creatief bedrag van 445.888 euro. Wat je er voor krijgt? Een HELE Speciale. Oké, grappig, het is een 458 Speciale met het bekende Ferrari HELE systeem aan boord, maar het is daadwerkelijk een hele speciale Speciale. Het is namelijk de allerlaatste. Met deze auto viel het doek voor de atmosferische Ferrari in 2015. Opvolger 488 GTB krijgt een kleinere motor met turbo’s.

Qua specificatie is de auto trouwens vrij neutraal gebleven. Uitgevoerd in een ‘gewone’ Ferrari-kleur Giallo Modena met de bekende wit-blauw-witte streep die de Speciale doorgaf aan de Pista. In het interieur veel Alcantara en koolstofvezel, met de stiksels in het geel. Ook qua opties niks bijzonders, voor zover dat mogelijk was: Bluetooth, sportstoelen en een alarm. Het benadrukt als geen ander dat je niet via het touchscreen je Spotify-nummers wilt aanpassen met Apple CarPlay, maar gewoon in deze auto wilt rijden. Dus koop hem en doe dat. Zorg ervoor dat die 10 kilometer op zijn minst verhonderdvoudigen. Deze auto verdient het.

Met dank aan Bastiaan voor de tip!