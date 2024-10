Nieuwe Spring wordt broertje van de Twingo en ‘made in Europe’

De volgende Dacia Spring zal geen migratieachtergrond meer hebben.

De huidige Dacia Spring is heel betaalbaar, maar dat heeft ook een reden. Het is een omgekatte versie van de Chinese elektrische versie van een model wat gemaakt was voor de Indiase markt. De auto wordt ook gebouwd in China. Op zich een slimme manier om aan een goedkoop model te komen, maar hoe gaan ze hier een vervolg aan geven?

Een auto uit China importeren wordt potentieel wat minder interessant, maar gelukkig heeft Dacia andere plannen voor de opvolger van de Spring. Dat moet namelijk een broertje worden van de nieuwe elektrische Twingo.

De Twingo E-Tech Electric zal gewoon in Europa van de band rollen, dus daarmee wordt de volgende Spring een Europees product in plaats van een Aziatisch product. Dit weet het Franse magazine L’Automobile te melden.

De grote vraag is of de Spring nog net zo betaalbaar blijft, als de auto wordt gebaseerd op een gloednieuwe Renault in plaats van een low-budget model uit Azië. Het goede nieuws is echter dat de Twingo zelf ook al heel goedkoop in de markt wordt gezet. Renault belooft een vanafprijs van minder dan €20.000.

De Dacia Spring moet daar natuurlijk nog onder zitten, dus dat zou betekenen dat de nieuwe Spring ongeveer op hetzelfde prijsniveau zit. Op dit moment kost een Spring in Nederland €18.950. In België heb je op het moment een Spring voor de helft van dat geld, maar dat is een ander verhaal.

Vanuit Dacia zelf hebben we nog weinig gehoord over een nieuwe Spring, dus deze auto zal nog even op zich laten wachten. Sowieso moet eerst de productieversie van de Twingo E-Tech op de markt verschijnen. Die kunnen we rond 2026 verwachten.

Via: L’Automobile