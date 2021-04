In dit Europese land betaal je de meeste autobelasting - Autoblog.nl

Wat blijkt? Het gras is toch niet groener bij de buren.

We hebben het ontzettend slecht getroffen in Nederland. Alles is hier ongelooflijk slecht geregeld en de overheid probeert ons op alle mogelijke manieren te naaien. Dat is in ieder geval het beeld dat sommige Nederlanders van ons land hebben.

Dat is natuurlijk ietwat overdreven, maar qua autobelasting hebben we het écht slecht getroffen. Toch…? Europese brancheorganisatie heeft de cijfers van de autobelastingen en daarom kunnen we nu alles in het juiste perspectief zetten.

Om maar gewoon met Nederland te beginnen: vorig jaar harkte de overheid €2.158 belasting per motorvoertuig binnen. Dat is aardig wat, maar het valt nog best mee in vergelijking met sommige andere Europese landen. Nederland staat namelijk ‘slechts’ op een zesde plaats in de top tien. In totaal kwam er vorig jaar €21,5 miljard aan autobelastingen de staatskas binnen.

Degenen die het artikel van vorig jaar hebben gelezen (of de headerfoto hebben gezien) voelen hem al aankomen: het Europese land waar je de meeste autobelasting betaald is… België. Jawel, onze zuiderburen betalen gewoon flink meer aan autobelastingen: gemiddeld €3.187 per motorvoertuig op jaarbasis. In Duitsland brengen ze het er iets beter vanaf, maar het scheelt ook niet heel veel met Nederland. De Duitsers kwamen uit op een bedrag van €1.963.

De complete top dertien ziet er als volgt uit:

België: €3.187 Oostenrijk: €2.678 Finland: €2.523 Ierland: €2.438 Denemarken: €2.251 Nederland: €2.158 Duitsland: €1.963 Frankrijk: €1.911 Italië: €1.727 Zweden: €1.561 Portugal: €1.528 Griekenland: €1.264 Spanje: €1.068

De beroepsklagers zullen misschien ietwat teleurgesteld zijn met dit lijstje, maar gelukkig staat Nederland op een specifiek punt wel op nummer één. De belasting op benzine is namelijk het hoogst in ons land, met €813 per 1.000 liter. Valt er toch nog wat te klagen.

Bron: ACEA

Foto: een Extra Lelijke Eend met een Vlaams tintje, gespot door @simonvb