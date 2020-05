Raad welke Europeanen de meeste autobelasting dokken

Een hard vraagstuk over autobelasting in Europa. Het antwoord zal je net zo verbazen als de kosten van je huis isoleren in Lutjebroek.

Belastingen op auto’s en auto gerelateerde zaken: als Nederlandse autoliefhebber word je er waarschijnlijk helemaal gestoord van. Vooral als je naar een nieuwe auto zoekt is een blik op een buitenlandse prijslijst pijnlijk. Iets met een fatsoenlijke motor is in onze buurlanden al snel tienduizenden Euro’s goedkoper. Dat is het begin, maar daarna komen nog de MRB en natuurlijk de gezellige accijnzen op peut. Het kwartje van Kok is helaas onderhevig geweest aan de nodige inflatie. Ruim zestig procent van elke liter peut gaat naar de roverheid. Tijd om met hooivorken naar het malieveld te trekken om te protesteren dus, op anderhalve meter afstand van elkaar. Of niet?

ACEA

Gek genoeg heeft de ACEA, overkoepelende organisatie van Europese autobouwers, namelijk geconcludeerd dat wij Nederlanders gemiddeld gezien níet het meeste geld uitgeven aan autobelastingen. Uit de cijfers van ACEA blijkt dat de Europese overheden samen de heilige koe uitgemolken hebben voor 440,4 miljard Euro. Duitsland haalt het meeste op (93,4 miljard Euro), gevolgd door Frankrijk (83,9 miljard Euro) en Italië (76,3 miljard Euro). Maar goed, dat zijn ook grote landen natuurlijk. Per capita is de koploper…België! Hoe dan!?!

Lies, bigger lies, statistics

Wel, ACEA heeft alle belastingen op alle auto’s opgeteld en daarna simpelweg gedeeld door het aantal inwoners van een land. Alleen bekeuringen en inkomsten uit milieuzones zijn niet meegenomen. In België tellen de BTW, taksen, accijnzen en heffingen op tot 20,7 miljard Euro, oftewel 1.806,30 Euro per inwoner. Gemiddeld voor Europa is dit 1.159,60 Euro per inwoner. Nederland zit daar volgens de ACEA cijfers tien procent boven met 1.244,20 Euro per inwoner. Spanje is het goedkoopst: daar betaalt elke Spanjaard slechts 639,10 Euro per jaar.

Autobelasting Nederland

Je zou dus kunnen concluderen dat wij Nederlanders het niet eens zo slecht hebben. Maar de crux zit ‘m zoals in elk onderzoek natuurlijk in de meetmethode en de aannames. Het getal wordt beïnvloed door het aantal verkochte auto’s en het aantal inwoners. Het is bekend dat Belgen belachelijk veel meer auto’s kopen dan Nederlanders. Bijna twee keer zoveel. Waarschijnlijk omdat de CO2-taks in Nederland zo enorm is.

In totaal haalde onze roverheid alsnog 21.500.000.000 Euro op, maar dat bedrag wordt vervolgens gedeeld door een groter aantal inwoners. Je zou dus ook gewoon kunnen zeggen dat het onderzoek de zoveelste aanwijzing is dat de belastingen in Nederland zó hoog zijn, dat er uiteindelijk minder wordt opgehaald. Dit fenomeen heeft uw scribent al eerder geïllustreerd in een vrij duidelijke grafiek, al zeg ik het zelf.

Toch maar eindelijk die BPM afschaffen dan?

