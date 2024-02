In dit land is de verbrandingsmotor nu al verboden

Het is eerste land waar auto’s met een verbrandingsmotor verboden zijn, is een feit. Wel grappig: het gaat niet om het milieu!

Het is altijd mooi als er een buitenbeentje wint. Iedereen kan genieten van de bekeroverwinning van Hercules op Ajax. Of de bekerfinale van PEC Zwolle tegen Ajax. En dan was er nog die wedstrijd op 29 november 1964, waar Feijenoord een klinkende overwinning behaalde op je weet wel welke voetbalclub.

Met de race naar een schoner milieu is dat natuurlijk niet anders. Om de verwarming van de aarde een beetje te temperen, moeten we met zijn allen massaal minder fossiele brandstoffen verbranden. Maar ja, het is ook belangrijk voor de economie en de omslag is niet meteen gemaakt. Zie het een beetje als een zinkende Titanic en dat mensen eerst nog eventjes zichzelf willen aankleden, koffer inpakken, cappuccino drinken en dan pas willen evacueren. Dus ondanks dat alle kennis er gewoon is, heeft men nu andere prioriteiten.

Eerste land waar verbrandingsmotoren verboden zijn

Daarom is er nu een zeer verrassend land dat als eerste de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor verbiedt. En nee, dan bedoelen we niet Noorwegen. Daar is het volgend jaar pas verboden. In veel andere landen is het 2030 en sommige grote landen volgen met 2035. Maar er is dus een land waar je NU al geen auto met verbrandingsmotor mag verkopen. Dat land is… Ethiopië! Dat meldt Electrek.

Volgens de Ethiopische minister van transport is de nieuwe wet gerelateerd aan diverse Green Transport-initiatieven. De onderliggende gedachte lijkt echter vooral financieel en toch ook een beetje strategisch te zijn.

Geen geld, wel een enorme waterstofcentrale

Ethiopië is een zeer arm land en heeft nauwelijks buitenlandse valuta. Ergo: het inkopen van fossiele brandstoffen is extreem duur voor ze. Ze produceren immers geen fossiele brandstoffen. Het is echter niet dat ze niet geïnvesteerd hebben in nieuwe energie. Volgens een reaguurder op Electrek is 97% van alle energie hernieuwbaar en openen ze binnenkort het grootste waterstofcentrale van Afrika (6500MW).

Een andere reden, wederom via een reaguurder, is dat het netwerk van fossiele brandstoffen überhaupt niet briljant was in Ethiopië, terwijl elektriciteit redelijk voor elkaar. Het is natuurlijk niet zo dat ze in Ethiopië op een gevulde koek knagen terwijl ze hun EQS SUV volladen bij een snellader, maar er zijn wel wat opties, kennelijk.

Enfin, nu maar eventjes de wedstrijd der wedstrijden van 27 september 2023 terugkijken. Weer een underdog die wint. Heerlijk.