Waarde Tesla-aandelen ernstig in gevaar

De waarde Tesla-aandelen is al matig, maar het kan nog veel slechter gaan. Gelukkig kun je wel/niet rekenen op Elon Musk.

Lange tijd leek het een gouden ticket: aandelen van Tesla. Het ging alleen maar de lucht in. Natuurlijk werden de aandeelhouders gouden bergen beloofd die niet werden geleverd. Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat Tesla alsnog zeer indrukwekkende prestaties neerzet.

Kijk maar naar veel andere EV-startups, die hebben aanzienlijk meer moeite om grip de zaak te krijgen dan Tesla. Op dit moment is de Model Y de bestverkochte auto ter wereld en lijkt Tesla als en van de weinige merken nog te kunnen spelen met de marge van de auto’s.

Waarde Tesla-aandelen

Maar de hoge waarde van het aandeel is in gevaar en – volgens Jalopnik – ligt dat aan niemand minder dan opperayatollah Elon Musk. Zijn excentrieke gedrag schijnt niet zo goed te vallen bij de aandeelhouders. De waarde van TSLA is namelijk gedaald met 24,51%.

Volgens Dan Ives van Wedbush Securities moet Elon Musk ‘zijn fout van 44 miljard dollar’ rechtzetten. De directeur van het Wedbush stelt dat er een merkverslechtering is omtrent Elon Musk en dat dat ‘een zwarte wolk’ creëert om het merk Tesla. Wat Musk dan precies moet doen met Tesla, wordt dan weer niet gezegd.

Een andere specialist op dit gebied, Ross Gerber van vermogensbedrijf Gerber Kawasaki wijst eveneens Elon Musk aan als het grote kwaad. Hij stelt dat ‘de kosten van het gedrag van Elon Musk echt schadelijk zijn’. Dat is volgens hem enorm jammer, want Tesla heeft een enorm toekomstperspectief.

Juiste bril

Uiteraard moet je nieuws door de juiste bril lezen. Waar wij de onderbroekenlolboxershort aantrekken, hebben ze bij Jalopnik sowieso niet hoog op van Elon Musk (John Oliver ook niet). Daarbij is er al sinds de oprichting van Tesla commentaar (van specialisten) op het merk en diens CEO.

Er zijn echter wel twee heel wezenlijke problemen. De eerste is dat de terugroepacties extreme vormen aan beginnen te nemen. Dat je miljoenen auto’s moet terugroepen, roept niet veel vertrouwen op. Een ander iets waar Tesla mee te maken krijgt, is de invasie van Chinese automerken. BYD is nu al een grotere producent van EV’s, maar er zijn nog tientallen merken die de wereld willen voorzien van elektrische auto’s.

Fotocredit: Model Y met smakelijke upgrades door @vbarchetta via Autoblog Spots.