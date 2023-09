Verbod op verbrandingsmotor uitgesteld met 5 jaar

Dus je kan nog een paar jaar langer genieten van een verbrandingsmotor, want het verbod erop is uitgesteld met 5 jaar. Nee, niet in Nederland.

Voor veel landen is 2030 een belangrijk jaar. Dat is namelijk het moment dat de verbrandingsmotor in de ban gaat. Dan wordt het namelijk verboden voor autofabrikanten om nieuwe auto’s met een plofmotor te verkopen. 2030 klinkt lekker ver weg, maar is aanzienlijk minder ver weg 2050, wanneer de meeste landen klimaatneutraal willen zijn. En het verbod op de benzine en diesel is belangrijk om dat doel te halen.

Maar dat verbod is dus al over 6,5 jaar en komt sneller eraan dan je zou denken. En niet elke land is al helemaal klaar daarvoor. Uiteraard kan een overheid het proces versnellen, maar dat kost heel erg veel geld én ze moeten het ‘volk’ ervan overtuigen dat het de betere optie is. Ook de complete infrastructuur in een land moet erop aangepast worden. Dat is nog best lastig, zo blijkt.

Verbod op verbrandingsmotor uitgesteld

Het zorgt ervoor dat ze in het Verenigd Koninkrijk de doelen maar eventjes bijstellen. Dat bevestigt Britse premier Rishi Sunak. Het idee was dat er in het Verenigd Koninkrijk alleen maar elektrische auto’s verkocht mochten worden na 2030. Daarnaast was er al een kleine uitzondering voor bijzondere plug-in hybrides die grote stukken elektrisch kunnen rijden.

Het hing al wat langer in de lucht dat het uitstel eraan zat te komen. Volgens Sunak zijn ze al een ‘wereldleider zijn’ op het gebeid van duurzaamheid (is dat zo?) en dat ze miljarden hebben geinvesteerd in nieuwe duurzame doeleinden. Sunak denkt ook dat 2030 de meeste mensen gewoon een elektrische auto zullen kopen. Ze worden namelijk telkens beter met kortere laadtijden enerzijds en een grotere acteiradius anderzijds.

Kiezers moeten niet opdraaien voor kosten (wow!)

Sunak wil niet dat de Britse kiezer opdraait voor hogere kosten omdat de overheid hen dwingt om dat te doen. Hij begrijpt dat de prijs van elektrische auto’s relatief gezien heel erg hoog is. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze natuurlijk geen speciale BPM die de prijs nog verder opdrijft van nieuwe automobielen. Bij ons in Nederland is een vergelijkbare EV al even duur of goedkoper dan een vergelijkbare auto met een plofmotor. Zeker in het hogere segment.

En hoe zit het dan met occasions met een diesel- of benzinemotor? Nou, die mogen na 2035 nog gewoon verkocht worden, maar dat was natuurlijk voorheen ook al het geval. Begin 2025 zijn er verkiezingen aan de overkant van de Noordzee, dus wellicht wil Sunak ‘het volk’ nog niet op te hoge kosten jagen. Of de Nederlandse politici dergelijke beslissingen gaan maken, valt te bezien.

Hier zijn er nog eerder verkiezingen. De adoptie van elektrische auto’s gaat hier sneller dan in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn ook wettelijke bepalingen die het binnenkort onmogelijk maken om benzine te kiezen. Vanaf 2025 moeten alle zakelijke auto’s elektrisch zijn en vanaf 2030 mogen ook particulieren niet meer kiezen voor een plofmotor.

Via: Autocar

Fotocredit: @eriique via Autoblog Spots