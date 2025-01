In dit land krijg je geld als je een wegmisbruiker verlinkt

Andere weggebruikers verraden wordt hier beloond.

Vanochtend bleek al dat er steeds meer auto-ongelukken gebeuren op de Nederlandse wegen. Maar het kan nog erger. Uit een internationale vergelijking van de Duitse overheid blijkt dat Vietnam het hoogste aantal verkeersdoden ter wereld. De Vietnamese overheid wil deze koppositie zo snel mogelijk kwijtraken. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de Vietnamese burger. Wie in Vietnam een wegmisbruiker verlinkt, krijgt wat geld.

Sinds begin dit jaar geldt de nieuwe regel. Met een app je verkeershufters aangeven bij de politie. Dit kan al bij de kleinste vergrijpen. Een rood-rijder, iemand die verkeerd geparkeerd staat: alles kun je melden. Kan de politie bevestigen dat een boete op zijn plaats is, dan wordt je daarvoor beloond.

Hoeveel geld krijg je als je een wegmisbruiker verlinkt?

Ik had bovenaan het artikel kunnen aangeven dat je 5 miljoen (!!!) krijgt als de politie een handje helpt. Maar dat gaat me net te ver. Wanneer je inderdaad hebt geholpen en er een boete wordt uitgeschreven, krijg je 10 procent van het boetebedrag met een maximum tot 5 miljoen Vietnamese Dong. Dit is omgerekend ongeveer € 192.

Gigantische boetes

Als extra maatregel zijn de boetebedrag in Vietnam ongelofelijk gestegen. Door rood rijden kostte omgerekend tussen de € 150 en de € 230. Vanaf dit jaar betaal je er tussen de € 690 en € 768! In Nederland betaal je daar € 310 voor.

Mede dankzij de duurdere boetes kunnen de hulpagenten worden betaald. Daarnaast hoopt de Vietnamese politie natuurlijk dat er meer boetes worden uitgeschreven. Dit levert dan weer geld op om aan de burgers te geven. Tot slot kunnen inwoners bieden op speciale kentekenplaten.

Hoewel Vietnam ver van ons verwijderd is, kun je ook dichterbij huis geld verdienen met het verklikken van andere weggebruikers.

Foto: RS 6 krijgt boete gespot voor @kuifje