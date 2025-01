MG houdt flinke uitverkoop, geeft € 11.500 korting!

Ook deze stationwagen mag voor weinig weg.

Helaas: de tijd van écht goedkope nieuwe auto’s is voorbij. Onder de € 10.000 ga je niet veel modellen meer vinden en voor minder dan 20k maar een paar. Het is daarom wachten op voorraadmodellen die automerken maar niet kwijt raken. Net als Volkswagen geeft MG flinke kortingen om de gebouwde exemplaren te verkopen. De Nederlandse MG-verkopen waren namelijk niet om over naar huis te schrijven. Tegenover de korting die MG geeft, is het extraatje van VW maar een schijntje.

Eerst het slechte nieuws. Nee, de leukste MG – de Cyberster – doet niet mee aan de uitverkoop. Deze blijft geprijsd op minimaal € 66.350 voor de Trophy Extended Range en € 70.850 voor de GT. Alle andere MG’s die in Nederland te koop zijn, krijgen wel een speciale actie.

EV’s met hoge korting

Voor de grootste prijsdeductie zul je voor een volledig elektrische MG moeten gaan. De elektrische stationwagen – de MG 5 – en de elektrische SUV – de ZS – krijgen allebei een basiskorting van € 9.000. De prijs van de MG 4 Electric daalt met € 6.000. Lever je je eigen auto in bij MG voor een EV? Dan beloont het Brits/Chinese merk je met nog eens € 2.500.

Ruil je je auto in, dan kun je al in de MG 5 rijden voor € 25.150. Je krijgt dan een 130 kW (177 pk) sterke elektromotor die 280 Nm koppel produceert. Een 50,3-kWh LFP-batterij zorgt voor 320 kilometer actieradius. De accu opladen van 0 naar 80 procent gaat in 40 minuten.

De ZS EV was een tijdje erg populair in onze contreien. In 2023 verkocht MG er 1.858 van. Dit jaar kwamen er maar 333 nieuwe ZS-en naar Nederland. Wellicht helpt het nieuwe vanafprijsje van €25.150. De elektrische MG 4 gaat tijdelijk voor net wat minder: € 24.450.

Leukere uitvoeringen mogen weg

Ook de MG’s met een verbrandingsmotor mogen voor minder de deur uit. MG heeft er drie hybrides in het portfolio: de 3 Hybrid+, HS PHEV en ZS Hybrid +. Je betaalt nu voor de leukere Comfort-uitvoeringen dezelfde prijs als voor de instappers. Dat wil zeggen: de MG 3 voor € 23.450, de HS voor € 41.150 en de hybride ZS voor € 28.850.

Je hebt nog ruim twee maanden de tijd om een MG samen te stellen. De uitverkoop duurt namelijk tot 31 maart 2025. Of kies je liever een wat oudere, stoerdere MG?

Bron: Van Mossel