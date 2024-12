Let op: voor kerstversiering op je auto kun je gewoon een boete krijgen

De politie is niet gediend van rijdende kerstbomen.

We maken wel eens grappen over kermisverlichting op auto’s, maar je kunt nu auto’s tegenkomen die er letterlijk als een rijdende kermisattractie uitzien. Het is namelijk een trend om je auto te versieren met honderden of duizenden (we hebben ze niet precies geteld) felgekleurde kerstlampjes.

Dit is een rage in meerdere landen, waaronder Nederland. Zo kun je allerlei auto’s tegenkomen met kerstverlichting, van de Fiat Topolino van Bas Smit tot de Bugatti Chiron van Bernards Exclusives. Voor hen is dit in ieder geval een geslaagde marketingstunt, want de video ging viral op Instagram.

Je zou denken dat deze extra verlichting de zichtbaarheid op de weg alleen maar bevorderd, maar toch is de politie niet van gediend van deze grappen. Politie Veluwe Noord waarschuwt op Instagram dat kerstverlichting op je auto strafbaar is en dat erop gehandhaafd wordt. De wet schrijft namelijk voor dat je geen extra verlichting mag toevoegen aan je auto.

Als je op de parkeerplaats van de McDonalds gaat staan met je kersverlichting mag dat wel, maar zodra je gaat rijden moet de verlichting uit. Dit is niet alleen in Nederland het geval: ook de politie van Wyoming deelde op social media een bericht met dezelfde strekking.

Bij deze ben je dus gewaarschuwd: als je rond gaat rijden met een kerstboom op wielen riskeer je een boete. Op het voeren van onjuiste verlichting staat een boete van €180. Tenzij de agent van dienst je met een waarschuwing laat gaan, in het kader van de kerstgedachte.

Foto’s: Politie Veluwe Noord & Wyoming Highway Patrol