Te koop: de meest spartaanse Lotus van Nederland - Autoblog.nl

Dit is nu precies wat Colin Chapman bedoelde.

De voorruitloze speedster heeft recent een comeback gemaakt in de hoogste regionen van het supercarsegment, met auto’s als de Ferrari Monza en de McLaren Elva. In de categorie lichtgewicht sportwagens hebben deze opzet echter al wat vaker voorbij zien komen in de afgelopen twintig jaar. Denk daarbij aan auto’s als de Ariel Atom en de KTM X-Bow. En zeg nou zelf: bij deze auto’s is de afwezigheid van een voorruit een stuk beter te verantwoorden dan bij de grotere en zwaardere sportwagens.

Het zijn misschien niet de bekendste modellen van Lotus, maar de befaamde Britse sportwagenfabrikant heeft ook een duit in het zakje gedaan als het gaat om voorruitloze sportwagens. Dit deed Lotus met de 2-Eleven en diens opvolger, de 3-Eleven.

De 2-Eleven werd in 2007 geïntroduceerd als de hardcore-versie van de Exige S (voor zover die nog niet hardcore was). Dit extreme karakter kwam onder andere tot uiting in de afwezigheid van zowel een dak als een voorruit. De Lotus 2-Eleven is dus absoluut geen auto waar je mee lekker naar je werk kunt rijden. Hoewel Lotus een circuitversie leverde, kon je daarnaast wel gewoon een straatlegale versie bestellen. Die was maar 4 kg zwaarder, dus daar hoefde je het niet voor te laten.

Een Lotus is per definitie al licht en als dan ook nog eens het dak en de voorruit eraf gesloopt worden, heb je dus een lichtgewicht auto in het kwadraat. De Lotus 2-Eleven weegt zodoende slechts 670 kg. De 255 pk’s die de Toyota-viercilinder produceert zijn ruim voldoende om de auto van zijn plek te krijgen. Meer dan 4,3 seconden heeft de 2-Eleven niet nodig om van 0 tot 100 km/u te sprinten. De topsnelheid is 241 km/u, maar in deze auto voelt dat waarschijnlijk aan als 341 km/u.

Dat je een Lotus 2-Eleven nooit ziet heeft niet alleen te maken met het feit dat de auto geen geschikte daily driver is. Het heeft er ook mee te maken dat er slechts 280 stuks van gebouwd zijn. Van die 280 exemplaren zijn er maar heel weinig in Nederland terechtgekomen. Desondanks wordt er nu een Lotus 2-Eleven te koop aangeboden op Marktplaats.

Het exemplaar in kwestie is gehuld in de zeer opvallende introductie-livery. Dit is dus om meerdere redenen geen auto voor verlegen mensen. Het is overigens niet verwonderlijk dat mensen raar op zullen kijken van deze auto, want de openbare weg is eigenlijk niet waar deze auto thuis hoort. De Lotus 2-Eleven smeekt erom over een circuit gejaagd te worden. Als je dat wel ziet zitten, zul je eerst even je portemonnee moeten trekken: de vraagprijs voor deze spartaanse Lotus is €57.495.