MINI's zijn straks niet meer premium - Autoblog.nl

Een fraai premium interieur zoals hierboven gaat straks verdwijnen.

Dat er markt is voor een premium auto in het B-segment heeft MINI wel bewezen. Hoewel het idee inmiddels is geïmiteerd door onder meer Alfa Romeo, Citroën en Audi, is de MINI nog altijd dé auto in deze niche. Dankzij de facelift die vorige week onthuld werd is de auto weer helemaal fris en fruitig.

Over wat een auto premium maakt (en of deze term überhaupt waarde heeft) valt veel te zeggen. Voor nu beperken we ons even tot het interieur. Een van de belangrijkste voorwaarden waar een ‘premium’ interieur aan moet voldoen is natuurlijk dat de bekleding uit leer opgetrokken moet zijn. Met dode dierenhuiden op je stoelen kun je mooi de buurman/-vrouw die een Polo met stoffen bekleding heeft jaloers maken. Verschil moet er immers zijn.

Daar gaat echter verandering in komen. Designbaas Oliver Heilmer laat namelijk tegenover Autocar weten dat MINI op termijn van leer af wil. De reden? Leer is niet duurzaam genoeg. Dit moet dus van de optielijst verdwijnen ten faveure van gerecycled stof.

En hoe zit het met kunstleer? Daar wordt met geen woord over gerept door Heilmer. Voor kunstleer moeten weliswaar geen dieren voor geslacht worden, maar het is evenmin duurzaam. MINI-rijders zullen het straks dus echt met gerecycled stof moeten doen, tenzij MINI nog met een creatief alternatief op de proppen komt.

Hoe dan ook: dit betekent dat MINI’s een stukje minder premium worden. Dat is de keiharde realiteit. Heilmer denkt daar zelf overigens anders over. Hij is er namelijk van overtuigd dat het ook mogelijk is een hoogwaardig product neer te zetten zónder dat er leer aan te pas komt.

De keuze van MINI-klanten wordt overigens al eerder ingeperkt. Vorige week liet MINI namelijk weten te stoppen met het personalisatieprogramma. Daar was namelijk te weinig animo voor. Hoewel het MINI Yours Customized dus per direct wegvalt, zal leer voorlopig nog wel even op de optielijst staan. Oliver Heilmer doet namelijk nog geen concrete uitspraken over wanneer leer uitgebannen wordt.

Foto: Het fraaie binnenste van de MINI Cooper 60 Years Edition

