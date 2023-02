Amsterdamse taxichauffeurs zijn Amsterdam helemaal zat

Het zit de Amsterdamse taxichauffeurs tot hier (boven het voorhoofd).

Als taxichauffeur heb je het niet makkelijk. Je krijgt enorm veel concurrentie van Uber-chauffeurs en andere snorders. Je moet altijd werken op de moment dat iedereen een leuke tijd heeft en in veel gevallen vervoer je mensen die teveel alcohol genuttigd hebben. Dus met een beetje pech leggen ze een taktisch barfje neer op je vloermat. Maar nu hebben ze nog een partij die niet meewerkt: Amsterdam zelf.

Regelgeving te streng

De regelgeving voor taxi’s is veel te streng. Dat meldt een centralist van ATS (Amsterdamse Taxi Centrale) aan Het Parool. Daarom hebben 300 chauffeurs van het weekend gedemonstreerd op De Dam.

De Amsterdamse Taxichauffeurs worden zo ongeveer de stad uitgejaagd. Er zijn namelijk nauwelijks taxistandplaatsen meer. En de plaatsen die er waren, zijn alleen toegankelijk voor elektrische taxi’s.

Ook zijn er veel straten niet meer toegankelijk voor taxi’s, waardoor ze om moeten rijden. Het lijkt er dus op dat de Amsterdamse taxichauffeurs gepest worden. Want ze worden heel erg streng gekeurd en bekeurd. Dan moeten ze al hun papieren laten zien, ook wanneer ze keurig rijden. Maar dan krijgen ze alsnog een boete voor een net iets versleten band of niet werkend kentekenplaatlampje. Ehh, jongens! Wacht even: dat zijn gewoon twee APK afkeurpunten…

Controles ook te streng

Het grootste probleem is dat de controles te streng is, zo blijkt. Niet alleen of de papieren en auto in orde is, maar ook vanwege de standplaatsen. Alleen via de standplaatsen kun je aan ritjes komen (aldus een chauffeur) anders moet je doelloos rondrijden door de stad in de hoop een ritje te krijgen. Ze ‘moeten’ dus wel illegaal parkeren, maar dan krijgen ze weer een boete.

Een chauffeur kan dat niet incalculeren, want als er teveel overtredingen worden gedaan, kan er een ontheffing worden opgelegd. Dan moet de chauffeur in kwestie zijn daklicht inleveren en mag ‘ie een bepaalde periode niet meer rijden. Kortom, de Amsterdams chauffeurs zijn hartstikke boos!

Hebben de Amsterdamse taxichauffeurs een punt?

Kijk, als ondernemer moet je niet alleen heel erg hard werken, maar ook strategisch nadenken. Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Wat doet de concurrentie? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Gewoon standaardonderwerpen die staan beschreven in je Marketing boek. Heel erg verrast kunnen we niet zijn dat elektrische auto’s in Amsterdam voorrang krijgen op de diesels.

Daarbij betwijfelen we ook of een elektrische auto duurder is in het gebruik. Je betaalt nu namelijk nog geen motorrijtuigenbelasting. Tevens is een elektrische auto veel efficiënter in de binnenstad. Op lange ritten op de snelweg is een EV misschien niet praktisch, maar in het centrum is zo’n EV toch echt superieur.

Het enige nadeel is (niet heel verrassend) de accu, maar je hebt daarnaast ook minder onderhoud (want minder draaiende delen). Dus niet alleen de boeren moeten met hun tijd mee, de chauffeurs ook. En in tegenstelling tot bij de boeren was toch wel vrij duidelijk welke richting de overheid op zou gaan met de taxiregels, nietwaar?

Fotocredits: Mercedes-Maybach taxi in Amsterdam door @jeppie, via Autoblog Spots.

Via: Taxipro.