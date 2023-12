In het echt nog mooier dan een 911: Artega GT

De Artega GT is een plaatje. Jammer dat het zo snel voorbij was. Dit is een heel bijzonder exemplaar.

Het is niet moeilijk om het op te moeten nemen tegen de gevestigde orde als nieuwe fabrikant. Vaak je zie je dat merken gaan voor extreem krachtige motoren, lage productieaantallen en enorm hoge prijskaartjes. Je verkoopt de auto omdat deze extreem snel en exclusief is, nog altijd twee USP’s waar mannen voor te porren zijn. En dat dat dan een prijskaartje heeft, neemt de aspirant klant voor lief.

Wat dat betreft was het idee achter de Artega GT heel erg nobel. In plaats van een concurrent voor een supercar was de Artega GT een alternatief voor de Porsche Cayman. Normaal gesproken verwacht je een mindere kwaliteit, maar de Artega komt bijna degelijker over dan de Cayman uit de periode. Ja, echt waar.

Grote namen

Er zijn een paar grote namen betrokken geweest bij dit project. Karl-Heinz Kalbfell (de man achter de Alfa 159) had de leiding, Hardy Essid (Porsche) deed de ontwikkeling en Henrik Fisker mocht ‘m tekenen.

Op de Essen Motor Show 2023 staat de originele persauto. Duitsers hebben wel vaker een bijzondere vorm van gekke smaak en dat bleek ook nu wel. De kleur was namelijk vanillegeel. Nu is dat een zeer originele kleur en een zeer herkenbare. Fotografen van tijdschriften klaagden erover dat de Artega GT heel erg lastig te fotograferen is.

In het echt valt ook op dat die kleur, eh, bijzonder is. Lelijk is het niet, maar de lichtinval doet een hele hoop ermee. Het is sowieso jammer dat het altijd over die kleur gaat, want het zijn schitterende auto’s. De Artega GT heeft geweldige proporties. De auto is relatief kort, maar vrij breed. Qua vibe heeft het wel iets jaren ’60-supercar.

Techniek Artega GT

Qua techniek is de Artega GT voorzien van een 3.6 liter VR6 motor van Volkswagen origine. Het was de motor die qua specificaties overeenkomt met die van de Passat R36, alhoewel de motor ook gebruikt werd door andere modellen van Audi en Porsche en Volkswagen. De motor is goed voor 300 pk en 370 Nm en gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling. De Artega GT weegt slechts 1.100 kilogram, dus je kan alsnog van 0-100 km/u sprinten in slechts 4,5 seconden.

Waarom faalde het project dan? Nou, dat gaan we je eens haarfijn uitleggen: het zat namelijk niet mee. De Artega kwam op de markt net na de kredietcrisis. Mede hierdoor werd de prijs van de Artega enkele malen verhoogd om winstgevend te zijn. Het was de bedoeling om de Artega GT te prijzen als een Cayman-rivaal, maar uiteindelijk was het een 911-concurrent.

Dat is altijd een lastige propositie. Na 153 exemplaren ging Artega op de fles. We zagen de basis van de auto nog wel terugkomen als Spyker B6 Venator van professioneel luchtfietser V. Muller. Ook kwam er een doorstart in de vorm van de Artega Scalo (een elektrische versie van de GT). Oh, en niet te vergeten de Saleen S1, maar die projecten kwamen allemaal niet van de grond.

Meer lezen? Deze 12 sportwagens kregen een tweede kans!