Mazda 6 MPS occasion is de ideale buget wintersportknaller

Deze Mazda 6 MPS occasion op Marktplaats is de ideale wintersportknaller.

Er zijn soms van die auto’s waarvan je je afvraagt waarom je ze nooit gekocht hebt. Bij ondergetekende is dat de Mazda 6 MPS. Of de iets latere Mazda 3 MPS. Heel eventjes probeerde Mazda de wereld te veroveren met een nieuw label: MPS. Iets dat helaas nooit echt van de grond kwam. Dat had niets met de kwaliteiten van de auto’s te maken. Het is eigenlijk veel eenvoudiger: wij zijn enorme badge-snobs en rijden liever in een trage C-klasse of Audi A4 dan een snelle Mazda 6. Dat is het enige.

Mazda Performance

Nou, plus het feit dat ze wellicht iets te subtiel waren. Mazda zag in dit een zwaar gevleugelde Japanner niet echt nodig was in een wereld waar de Subaru Impreza WRX STI en Mitsubishi Lancer Evolution actief waren. Daardoor koos men voor een decent dikke behandeling voor de snelste Mazda 6 aller tijden.

De motor is een 2.3 liter viercilinder turbo met 260 pk en 380 Nm. Daardoor kon je in 6,6 seconden de 100 km/u bereiken en een top van 240 km/u halen. Dit in combinatie met een vraagprijs van 48 mille zorgden ervoor dat men de showrooms niet plat liep.

Maar volgens het adagium ‘een slechte nieuwkoop is een geweldige occasion’ gingen we op zoek naar Marktplaats voor een mooi exemplaar. Nou, we kunnen je vertellen dat de Mazda 6 MPS bijzonder schaars is. Toen wij keken stonden er zegge en schrijve 2 te koop. Eentje uit 2005 met wat modificaties en dit geheel originele exemplaar dat je op deze pagina kunt aanschouwen.

Mazda 6 MPS occasion is origineel Nederlands!

Het is een origineel Nederlandse auto, geleverd in 2008. Sindsdien heeft de auto auto 195.000 km gelopen en maar liefst 9 eigenaren gehad. Nu kan dat voor sommige mensen een rode vlag zijn, maar het hoeft niet zo heel veel voor te stellen. Het is vooral van belang om te kijken welke periodes eroverheen zijn gegaan.

Als 7 eigenaren nog dit jaar waren, moet je inderdaad uitkijken. Het lijkt er vooral op dat de auto voornamelijk op naam van bedrijven heeft gestaan aan het begin van zijn carrière. Vergeet niet dat als je de auto op naam van je vriendin zet, dat ook geldt als een extra eigenaar.

Dan rest nu de vraag: moet je deze auto nu gaan kopen? Nou ja, waarom niet? De vraagprijs van 8.500 euro is niet eens zo gek hoog voor zo’n bijzondere en zeldzame auto. Ze zijn behoorlijk betrouwbaar én met de standaard vierwielaandrijving kun je lekker de winter doorkomen. In plaats van de zoveelste Golf GTI of 3 Serie is zo’n Mazda 6 MPS heerlijk verfrissend. Interesse? Je kan ‘m hier bekijken!

