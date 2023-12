Voor deze Polizei ID. Buzz hoef je niet bang te zijn

Kijk nou toch, wat een schattig politiebusje.

De Volkswagen ID. Buzz is een erg populair busje. Iedereen vindt de ID. Buzz leuk (zolang je ‘m maar niet hoeft te betalen). De ID. Buzz wordt ook door diverse bedrijven omarmt, van de Wegenwacht tot PostNL. En er rijdt zelfs een ID. Buzz ambulance rond in Nederland.

Een ID. Buzz van de Nederlandse politie hebben we nog niet, maar er is nu wel een ID. Buzz in Polizei-trim. Deze heeft niet alleen politiekleuren en zwaailichten gekregen, maar is ook optisch getuned. Een politieauto moet natuurlijk niet té sympathiek overkomen.

Degenen die weten dat vandaag de Essen Motorshow van start is gegaan, weten al hoe laat het is: dit is geen echte politieauto. Het is namelijk een jarenlange traditie op deze beurs om ieder jaar een dikke getunede politieauto te onthullen onder de noemer ‘Tune it! Safe’.

Meestal is dat een kneiterdikke getunede BMW, Audi of Mercedes, maar deze keer is het dus een elektrisch busje. Dat is natuurlijk een beetje suf, maar met behulp van Irmscher is de ID. Buzz toch nog wat dikker gemaakt.

De Polizei-Buzz is door de bekende Opel-veredelaar voorzien van een splitter, side skirts en een spoiler. De ID. Buzz is tevens met 25 tot 30 mm verlaagd en uitgerust met 20 inch Irmscher-velgen. Zodoende ziet het knuffelbusje er toch nog een beetje imposant uit.

Deze politieauto is puur voor de show, dus je gaat ‘m niet tegenkomen in het echt. Tenzij je dit weekend naar de Essen Motorshow gaat. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Mocht deze ID. Buzz je wel kunnen bekoren: je kunt de Irmscher-onderdelen ook gewoon voor je eigen ID. Buzz bestellen.