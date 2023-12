AMG: viercilinders heel erg progressief

Volgens AMG zijn viercilinders progressief, alhoewel ze nét een zespitter hebben gelanceerd.

We weten allemaal dat we moeten gaan downsizen, overstappen op PHEV-aandrijflijnen en vervolgens helemaal elektrisch zullen moeten gaan. Dat pad is nu inmiddels wel uitgestippeld. In veel gevallen maakt het helemaal niet uit. Van een Golf 2.0 naar Golf 1.4 TSI naar Golf GTE en uiteindelijk een e-Golf is niet echt een moeilijke overgang.

Bij sportieve auto’s ligt het wat anders. Een sportieve auto moet niet alleen snel zijn, maar ook beter remmen en een betere wegligging hebben. Met een alternatieve aandrijflijn is dat lastig, want het gewicht gaat omhoog. Ook is volgens velen de sensatie veel minder.

Viercilinder heel progressief volgens AMG

Er gingen een tijdje geleden wat geruchten dat Mercedes toch de V8 zou willen laten terugkeren, maar daar stak Mercedes een stokje voor door het af te doen als kwats. Aan het Britse TopGear gaat Michael Schiebe (de CEO van AMG) nog een stapje verder.

We willen heel, heel progressief zijn wanneer het aankomt op technologie. We zijn overtuigd van het hybride concept. We zullen blijven het concept van de viercilinder staan. Michael Schiebe, bijna net zo progressief als @jaapiyo.

Nu kan dat zo zijn, maar de klanten zien dat toch echt anders. Ondanks dat de BMW M3 voorzien is van twee steenpuisten op de voorplecht, is die auto populairder dan de C63 (in Europa althans). Volgens Schiebe zullen er ongetwijfeld mensen overstappen of niet meer geïnteresseerd zijn.

Er zijn wel degelijk klanten voor

Wel weet de AMG te pareren dat de auto juist mensen aantrekt die eerst juist geen AMG op de radar hadden. Ook moeten we niet vergeten dat China een heel belangrijke markt is. Daar zijn sedans enorm populair en hebben ze geen emotionele binding met de V8. Sterker nog, ze zijn eerder geneigd te stekkeren dan wij.

Het vreemde is dat de vandaag aangekondigde CLE53 vandaag is aangekondigd met… een zescilinder! Ja, potjandorie, zo is er geen logica. De CLE is in technisch opzicht een C-Klasse, maar is tussen de C en E gepositioneerd.

Dit betekent dat de zescilinder op zijn minst past in de C63. Het is dan ook wachten op de eerste tuners die dat vervolgens ook gaan doen. De reden dat de C53 nog wel de zescilinder heeft, is omdat die auto vooral in de VS verkocht gaat worden. Daar vindt men het aantal cilinders belangrijk en zijn de uitstooteisen iets vriendelijker.

Autoblog Nuance

Tenslotte een kleine kanttekening van onze kant. De broodnodige Autoblog Nuance. Ondanks dat de potentie van de C63 nog niet helemaal uit de verf komt, zou het stom zijn om terug te stappen op een ouderwetser concept. Juist het feit dat AMG de beslissing nam om 476 pk sterke vierpitter plus elektromotor te gebruiken, getuigd van lef. Daarbij zullen de klanten vroeg of laat over moeten stappen op een ander type aandrijflijn en dan is het wel lekker om ervaring met het concept te hebben.

AMG is alsnog heel erg vooruitstrevend met de viercilinder. Audi Sport en BMW M GmbH willen hier nog zeker niet aan. De huidige M3 heeft een zescilinder en voor de M5 – die nog op de markt moet komen – is een V8 met elektromotor aangekondigd. Ook de RS5 Avant zal een PHEV krijgen met een V6, geen viercilinder.