In je blote reet op Streetview? Dan moet Google je duizenden euro’s betalen!

Toch een goede reden om er als een soort Shin-chan bij te lopen.

Klik, klik, klik… Ik heb het niet over boevenspotter Jaime, maar de auto’s van Google Streetview. Die jij ook af en toe kan tegenkomen op de openbare weg. Misschien de volgende keer maar je broek naar beneden trekken als je zo’n auto ziet. Want een meneer in Argentinië heeft er duizenden euro’s aan overgehouden. Overigens steekt hier het verhaal wat anders in elkaar.

De Argentijn werd voor zijn huis op de gevoelige plaat vastgelegd door een auto van Google Streetview terwijl zijn achterste niet bedekt was. Hilariteit alom, want de beelden gingen de wereld over. De Argentijnse man was niet zo blij dat zijn billen opeens wereldberoemd werden. Het leidde tot een rechtszaak.

Streetview schadevergoeding

De man wilde een schadevergoeding van Google vanwege de Streetview situatie en de rechter ging mee in zijn eis. De rechter heeft geoordeeld dat Google de privacy van de man heeft geschonden. Volgens de rechtbank had het techbedrijf moeten begrijpen dat niet alleen gezichten, maar ook andere “intieme lichaamsdelen” bescherming verdienen.

De techgigant probeerde zich nog uit de naakte situatie te bluffen door te wijzen op hun beleid: gezichten worden automatisch geblurd op Streetview. Maar daar had de rechter geen boodschap aan. De naakte waarheid was immers dat de man herkenbaar was voor zijn omgeving om dat het huisadres zichtbaar was, inclusief de bilpartij.

In de rechtszaal verklaarde hij dat hij jarenlang werd uitgelachen, zowel door buren als collega’s. Het zorgde voor sociale problemen en schaamte. De rechter was duidelijk: Google had moeten ingrijpen en de beelden moeten blurren of überhaupt niet publiceren. Het resultaat? Een schadevergoeding van omgerekend zo’n 11.000 euro voor deze Streetview-zaak. Daar kun je toch wel een paar onderbroeken van kopen.

Google zal ongetwijfeld extra goed naar de blurfunctie kijken naar aanleiding van deze uitspraak in Argentinië. En voor iedereen die deze zomer in z’n nakie door de tuin paradeert: misschien toch even checken of er geen vreemde auto’s met camera’s in de straat staan. Of je zet een hek neer. Of een broek aan.