Porsche waarschuwt medewerkers: het gaat niet meer vanzelf

Na prachtige jaren moet Porsche hard aan de bak om weer auto’s te verkopen in 2025.

De afgelopen jaren wisten klanten Porsche goed te vinden. Het Duitse automerk beleefde het ene succesvolle verkoopjaar na het andere. Maar aan al dat moois is een voorlopig einde gekomen. Zo waarschuwt CEO Oliver Blume zijn personeel dat er bezuinigingen op het programma staan. Dat blijkt uit een interne memo die Bloomberg in handen kreeg.

In China, één van de belangrijkste markten voor Porsche, staan de verkopen van luxemodellen onder druk. En in de Verenigde Staten, een andere belangrijke markt, doen de hoge importtarieven van uncle Trump pijn.

Porsche kreeg te maken met een omzetdaling van 6 procent in de eerste helft van 2025. De operationele marge kwam uit op slechts 8,6 procent. Dat is een stuk lager dan het beoogde doel van 15 tot 17 procent voor de middellange termijn. Toekijken en niets doen is geen optie, vandaar dat Porsche aan de bak gaat. Zo blijkt uit deze interne memo.

Die actie komt er in de vorm van een nieuwe bezuinigingsronde. Die moet nu in de tweede helft van dit jaar worden uitgewerkt. Dat doet Porsche in overleg met de ondernemingsraad. Eerder dit jaar werden er al banen geschrapt, en nu wordt gekeken naar verdere kostenbesparingen in de productie en toeleveringsketen. Volgens insiders worden onder meer investeringen in nieuwe projecten tegen het licht gehouden.

Porsche in 2025

Voor een merk als Porsche liggen er andere uitdagingen dan bijvoorbeeld volumemerken als Volkswagen of een Hyundai. Hoewel dat soort merken ook pijn kunnen ervaren met dalende verkopen, moet Porsche het hebben van klanten die juist een centje over hebben voor een luxere auto. Als het dan ergens economisch tegenzit staat die nieuwe Porsche bij kopers wat lager op het wensenlijstje. Dat merken ze meteen.

Daar komt nog bij dat Porsche, net als moederbedrijf Volkswagen, worstelt met hoge energiekosten en arbeidskosten in Duitsland. Volkswagen heeft eind vorig jaar al een akkoord gesloten met de vakbonden om 35.000 banen te schrappen in de komende vijf jaar. Porsche lijkt nu dezelfde kant op te bewegen, al zal dat vermoedelijk wat minder grootschalig aangepakt worden.

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel in Stuttgart. De 911 blijft een populaire sportwagen en is niet zo lang geleden opgefrist met de 992.2, Bovendien is er een nieuwe elektrische Cayenne onderweg en bestaat de line-up verder uit een kersverse elektrische Macan. Maar dat is niet genoeg om de klappen op andere fronten op te vangen. De verwachting is dan ook dat Porsche de komende tijd nóg kritischer zal kijken naar nieuwe modelontwikkelingen, marktstrategieën en kostenstructuren.

Voor de medewerkers is de boodschap in elk geval helder: het Porsche-sprookje van eeuwige groei en moeiteloze winsten is voorlopig voorbij in 2025. Tijd om de mouwen op te stropen om zo te kijken hoe de weg naar succes kan worden hervat.