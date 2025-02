Hey, kap eens met het melden van die nep flitsers!

Verkeerscamera’s worden aangezien voor flitscamera’s.

Irritatiepuntje. En als je dit leest weet ik zeker dat jij je herkent in dit verhaal. Apps als Flitsmeister, Waze en Google Maps maken het autoleven aangenamer. Ze helpen je om flitsers te ontdekken die langs de weg staan zodat je niet (per ongeluk natuurlijk) een boete incasseert.

Er is echter een zeer vervelende ontwikkeling te betreuren. Automobilisten zien elke camera maar lukraak aan voor een flitser, zo lijkt het. De meldingen voor flitsers vliegen je om de oren in Flitsmeister, Waze en Google Maps. Vervolgens kijk je rond en roep je uit WAAR DAN. Want inderdaad, in veel gevallen is er helemaal geen flitscamera te zien. Wel een verkeerscamera, maar die is dan foutief doorgegeven door een melder. De angst voor flexflitsers zit er blijkbaar goed in.

Op de vervolgvraag “staat ie er nog?” zeg je dan nee. Maar ja. Henk achter je met diezelfde app geeft vervolgens door dat die camera er nog wel staat. Want Henk snapt het niet zo goed. Verdikkeme, Henk.

Soorten verkeerscamera’s

Dit probleem speelt al maanden en alle grote verkeersapps hebben er last van. Flitsmeister probeert het euvel op te lossen door je de mogelijkheid te geven om de juiste camera door te geven in de app. Langs de wegen staan nogal wat camera’s:

Trajectcontrole-camera’s

Tolcamera’s

Camera’s die verkeer tellen

Camera’s die het vrachtvervoer monitoren

ANPR-camera’s

Flitscamera’s

In de praktijk worden al die camera’s door app-gebruikers op één hoop gegooid. Daardoor krijg je in de app onnodig een waarschuwing voor een flitser die er helemaal niet is. Het is lief dat een app als Flitsmeister je de mogelijkheid geeft om de juiste camera door te geven. Maar laten we eerlijk zijn. Melders hebben vaak geen idee en zitten op dat moment zelf een auto te besturen. Ze denken er goed aan te doen een camera te melden en geven ongetwijfeld onbewust de verkeerde camera door.

Irritant is het wel.