Toyota FT-3e is elektrische crossover: eindelijk!

Het duurde eventjes, maar Toyota heeft met de FT-3e een elektrische crossover in het gamma!

Zoals jullie weten is Toyota sinds koert helemaal gefocust op het produceren van elektrische auto’s. Aanvankelijk probeerden ze hun wereld te redden met PHEV’s en later werd waterstof het nieuwe einddoel. Dat is heel edelmoedig van ze. Waterstof heeft namelijk een paar grote voordelen.Je hebt namelijk niet meer zon extreem grote en zware accu meer nodig. Dus je kan verder rijden op een lading, je kunt sneller laden en de auto’s hoeven niet zo moeilijk zwaar te zijn.

Maar Toyota lijkt de nadelen niet snel genoeg weg te kunnen poetsen. Dus zal Toyota ook wel aan de elektrische auto moeten gaan. De eerste elektrische Toyota is al aanwezig, de cryptisch naamgegeven Bz4x. Een soort RAV4, maar dan elektrisch. In vergelijking met de concurrentie is het een vrij dure auto met een beperkte actieradius.

Toyota FT-3e

Er is dus ruimte voor verbetering bij het EV-aanbod van Toyota en potjandorie, dat komt gewoon keihard onze kant op! De auto in kwestie heet de FT-3e, Toyota houdt kennelijk van bijzondere namen. Net als de FT-Se sportwagen van vanochtend, gaat deze auto zijn debuut maken op de Tokyo Motor Show eind oktober. De FT-3e is een elektrische crossover.

Nieuw is de designtaal. Volgens Toyota is deze ontwikkeld in samenwerking met AI. De kunstmatige Intelligentie kreeg de opdracht om een zo strak mogelijke auto te tekenen, uiteraard geoptimaliseerd voor een zo efficiënt mogelijk stroomlijn.

Belangrijke factor daarbij is het nieuwe accupakket. Ten opzichte van de Bz4x is het accupakket van de FT-3e 3 centimeter lager. Daardoor kan de auto ook wat lager en ruimer tegelijkertijd zijn.

Accupakket

Of het accupakket meteen het nieuwe High Performance pakket is, is niet duidelijk. Het lijkt echter wel aannemelijk. Een van de redenen dat Toyota heeft gewacht met de accu, is omdat de range te klein was en de laadtijden te lang. En dat klopt.

De nieuwe accu’s van Toyota zijn 10% goedkoper om te produceren en moeten een range garanderen tot 1.000 km. Kijk, dan heb je ook geen dieseltjes meer nodig. Overigens zal Toyota ook nog voldoende ‘gewone’ accupakketten leveren.

Van de 3.5 miljoen elektrische Toyota’s in 2030 hebben 1.7 miljoen die super-batterij. De andere modellen hebben de ‘gewone’. De Tokyo Motor Show opent zijn deuren op 26 oktober aanstaande en dan kunnen we meer zien van de Toyota FT-3e.