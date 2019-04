In memoriam: Ford C-Max

A moment of silence please.

Ford is al sinds jaar en dag fabrikant van personenauto’s. Als er een segment populair is, heeft Ford een passende aanbieding. Ford liep echter een beetje achter de feiten met de MPV en midi-MPV rage. De grote MPV’s kwamen aan het einde van de jaren ’80, terwijl de Midi-MPV eind jaren ’90 aan populariteit won.

In 1995 kwam de fullsize Ford Galaxy op de markt en de C-Max kwam als Focus-derivaat in 2003 op de markt. In de tussentijd had Opel met de Zafira het landschap voor Midi-MPV’s al drastisch gewijzigd, dus de Focus C-Max was een beetje een ‘mosterd-na-de-maaltijd’ auto. Gelukkig mikte Ford met de Focus C-Max op de huisvader die anticonceptiemiddelen niet compleet had afgezworen.

De Ford Focus C-Max was in zijn klasse namelijk de fijnst sturende auto. Niet dat je er elk weekend mee over de Nordschleife ging knallen, maar de auto liet zich niet gek maken door klaverbladen of krappe B-wegen. Integendeel. In 2006 werd de auto voorzien van een ingrijpende facelift. De Focus C-Max was nog gestoeld op de ‘New Edge’ designtaal. Met de facelift kreeg de midi-MPV juist ‘Kinetec Design’-stijlelementen mee. Ook werd de naam ‘Focus’ onttrokken, waardoor de auto simpelweg ‘C-Max’ heette. Op zich logisch, qua stijl en naamgeving paste de C-Max keurig in lijn met de S-Max.

In 2010 werd de auto opgevolgd door een nieuwe generatie C-Max (fabriekscode C344). De auto werd in 2009 voorgesteld, maar kwam pas eind 2010 op de markt. De meeste Nederlandse exemplaren komen uit 2011 of later. Wederom was de C-Max voorzien van ‘Kinetec Design’ en liep qua uiterlijk keurig in de pas met de Fiesta, Focus en Mondeo.

Misschien wel belangrijker nieuws was dat Ford ein-de-lijk een zevenzitter had ontwikkeld op basis van de C-Max. Deze werd, heel toepasselijk, de Grand C-Max genoemd. De Grand C-Max was 14 hele centimeters langer, wat enkel en alleen kwam door een eveneens 14 centimeter grotere wielbasis. Groot verschil waren de achterdeuren, die kon je schuiven bij de Grand C-Max. Stiekem best handig. Zeker als je vaak in krappe plaatsen geparkeerd staat en net als mijn vader kinderen hebt met een nogal wonderlijke motoriek. In technisch opzicht baarden de EcoBoost motoren opzien. In 2010 was er al een potente 1.6 EcoBoost, maar in 2012 waren de C-Max en Grand C-Max ook leverbaar met een 1.0 driecilinder.

Een andere bijzondere C-Max was de ‘Energi’ uitvoering (in Nederland ook wel Plugin Hybrid genoemd), een hybride die gek genoeg nooit voor grote aantallen heeft gezorgd. Alles wat in die periode geen Outlander PHEV was, verkocht bij voorbaat niet, leek het wel. De C-Max Energi was helaas niet een hit, ondanks 7% bijtelling. Nog erger was dat de auto vrij log en zwaar was, waardoor de rijeigenschappen een beetje tegenvielen. Zeker in vergelijking met de reguliere C-Max.

In 2015 worden de MPV’s voorzien van een facelift. De C-Max kreeg een stoerder en sportiever front mee en ook aan de achterzijde was het nieuwe model aanzienlijk frisser. Heel veel heeft het niet geholpen. Ondanks dat het uitstekende familieauto’s zijn, is het een autotype wat gewoon niet meer in trek is. Mensen die deze bedragen (tussen de 25 en 40 mille) uitgeven aan een gezinsauto, opteren tegenwoordig vaker voor een crossover.

Doordat de C-Max te laat op de markt kwam en het model altijd achter de feiten aan liep, was het nooit het verkoopkanon waar Ford op gehoopt had. De Nederlandse Ford-importeur wist er jaarlijks zo’n 2.000 tot 3.000 te slijten. Sinds 2016 liep dat aantal behoorlijk terug. In 2018 werden er zelfs minder dan 1.000 van verkocht en voor 2019 staat de teller op minder dan 100 exemplaren. De Ford C-Max en Grand C-Max krijgen geen directe opvolger. Natuurlijk is de C-Max niet een bijzondere sportwagen of heftige sportsedan. Maar als je vrouw erop staat dat het een compacte MPV moet worden, is de auto zeker de moeite waard.