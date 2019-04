Elon Musk doet denigrerend over pickups

Hij maakt zich populair bij de traditionele Amerikaan.

Voor wie weleens in de Verenigde Staten is geweest (of een internet verbinding heeft) zal het wel zijn opgevallen dat de pickup aldaar enorm populair is. Met name in het stuk tussen New York en Los Angeles (wat veel snobistische Europeanen ‘Texas’ noemen), is het vereren van de pickup net zo belangrijk als het begeren van je nicht of zus. Het is iets waar men niet van opkijkt.

Dankzij ‘slimme’ regelgeving hoeven pickups niet aan allerlei stringente eisen te voldoen. Perfect voor de gematigde republikein met een voorliefde voor het ladderchassis en de V8. Grappen over Trump, steaks, banjo’s en de kerk worden niet op prijs gesteld. Toch is het Elon Musk die lekker even de knuppel in het hoenderhoek gooit.

Via Twitter probeerde een RAM 1500 eigenaar erachter te komen of de nieuwe Tesla Pickup net zo veel werk kan verzetten als zijn Dodge 1500, die namelijk 12.000 pounds (5.443,1 kilogram) mag meesleuren.

Elon Musk antwoordde zeer, eh, respectvol:

5.443 kilogram? Wat weinig! Maak je toevallig kinderspeelgoed?

Oh, no he didn’t, burn and shots fired plus andere termen die mijn waarde collega @jaapiyo zou bezigen. Net als de Tesla fanboys, Fansla’s en Teslapostelen weet Musk zich populair te maken. Er is verder nog niet heel erg veel bekend over de Tesla Pickup. Wel is bekend dat de elektrische pickup uitgerust gaat worden met vierwielaandrijving en twee motoren. Van de wielophanging is bekend dat deze zich adaptief aanpast aan de lading.

Tesla heeft door dat de Tesla Pickup gericht is op de meest conservatieve doelgroep die je je maar kan bedenken. Alsof Jesse Klever en Rob Jetten binnenkort de Autoblog-borrel gaan organiseren: dat wordt een gespannen sfeertje. De enige manier die Tesla ziet om dit gereserveerde publiek voor zich te winnen is door de concurrentie te overtreffen op het gebied van vermogen, trekkracht en laadvermogen.

