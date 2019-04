Autoverkoop 2019 zwaar in de min

Die zag niemand aankomen.

De afgelopen jaren werd de Nederlandse autoverkoop geteisterd met bijzondere kunstmatige ingrepen. Om de zakelijke rijder over de streep te trekken werden er enorme incentives uitgedeeld. Niemand gaat namelijk vrijwillig in een Volkswagen Polo Bluemotion rijden. Zo’n driecilinder pruttelmachine ambieer je alleen maar als je als de Nederlandse automobilist er heel erg veel geld mee kan besparen.

Bijtelling

Het einde van alle gekheid begint nu een beetje in zicht te komen. Alles wat door een verbrandingsmotor voortgestuwd, komt niet in aanmerking voor een lage bijtelling. Nee, lage bijtelling (4%) was in 2018 enkel te verkrijgen op volledig elektrische auto’s. Helaas voor het Minsterie dat de cadeautjes uitdeelde, kwamen er net een paar interessante elektrische auto’s op de markt, waaronder de Jaguar I-PACE. Het mag geen verrassing zijn dat die auto uitstekend verkocht in de laatste paar maanden van 2018. In 2019 krijgen al die auto’s 4% bijtelling tot 50.000 euro, over alles boven dat bedrag geldt het normale percentage. Vandaar dat veel auto’s nog snel in 2018 op kenteken werden gezet. Normaliter wacht je tot januari, want dan heb je een ‘nieuwere’ auto.

BPM slachtpartij

Dankzij de overgang van NEDC naar de WLTP meetmethode, werden de fabrieksopgaven van auto’s veel realistischer. Echter, omdat de uitstootcijfers hoger waren, ging de BPM ook omhoog. Destijds werd door Kafka-liefhebber Eric Wiebes (die toevallig ook staatssecretaris van FinanciĆ«n is) beloofd dat dit geen gevolgen zou hebben voor de autokoper. Klopt dat ook? Nee, natuurlijk niet. De verhoogde BPM zorgt voor een ineenstorting van de verkopen. Er werd maar liefst 14% minder op kenteken gezet dan het jaar ervoor. Met name de particuliere autokoper liet het afweten met een daling van maar liefst 33%! Dat wordt deels opgevangen door de toename in populariteit van private lease, maar absoluut niet in zijn geheel. Te veel belasting heffen zorgt niet voor meer inkomsten, maar dat mensen andere oplossingen zoeken.

Tesla Model 3

Er staan niet heel verrassingen in de verkooplijsten. Volkswagen, Opel en Peugeot staan op het podium. Ook een speciale vermelding voor KIA, dat gewoon op plaats 5 staat van best verkochte merken. Qua modellen is er eveneens niet heel veel bijzonders te melden, op een (wederom) opvallende nummer 5: de Tesla Model 3. Over de maand Maart 2019 was het zelfs de best verkochte auto van Nederland!

Dit waren de best verkochte merken van het eerste kwartaal van 2019:

Aantal Marktaandeel Volkswagen 13.565 11,7 % Opel 9.124 7,9 % Peugeot 8.890 7,7 % Ford 7.225 6,2 % KIA 7.043 6,1 %

Dit waren de best verkochte modellen van het eerste kwartaal van 2019:

Aantal Marktaandeel Volkswagen Golf 3.626 3,1 % Ford Focus 3.567 3,1 % Volkswagen Polo 3.402 2,9 % KIA Picanto 3.109 2,7 % Tesla Model 3 2.707 2,3 %

