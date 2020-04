In welke BMW of MINI ga jij Wouter of Casper spotten?

Stem en doe mee aan een vette interactieve BMW MINI challenge!

Het huidige gamma van gave BMW– en MINI-modellen is niet meer op twee handen te tellen. Als autoliefhebber is het net een snoepwinkel om al deze modellen bij elkaar te zien staan. Wouter en Casper gaan binnenkort een challenge in samenwerking met BMW- en MINI-dealer Dusseldorp doen. Maar daar hebben wij wel jullie hulp voor nodig.

Om deze challenges uit te kunnen voeren moeten Wouter en Casper passend vervoer hebben. Welke auto’s de heren tot hun beschikking krijgen is aan jou, de lezer. Dusseldorp heeft een selectie uit het ruime aanbod van BMW en MINI’s gemaakt. Jullie mogen stemmen. Eén auto wordt het vervoer voor Wouter en een andere wordt dat voor Casper.

Ze halen de auto op bij een Dusseldorp vestiging en moeten dan beiden naar het gezamenlijke eindpunt komen. In de tussentijd worden de Autoblog-presentatoren tot een aantal challenges uitgedaagd. Wouter en Casper nemen het in deze uitdagingen tegen elkaar op. Naast hun ‘weapon of choice’ bepaal je ook mee wie de winnaar gaat worden van de challenges. Via de sociale media van autoblog.nl moeten de lezers in actie komen. Het gaat hier om de volgende drie challenges.

Vragen beantwoorden via een livestream op Instagram of Facebook

Wouter en Casper moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk gespot worden.

Wouter en Casper moeten een foto plaatsen op de Instagram van Autoblog. De foto met de meeste likes wint

Voordat de heren aan deze challenges gaan beginnen hebben ze eerst een BMW of MINI van Dusseldorp nodig (uit de occasionvoorraad van Dusseldorp). Jij kunt stemmen zodat we weten welke van deze 11 occasions ingezet gaan worden bij deze competitie.

Welke BMW/MINI moeten Wouter en Casper gaan rijden?

BMW M2

BMW M6 Cabriolet

BMW M140i

BMW M340i xDrive

BMW M550d xDrive

BMW 745le xDrive

BMW M5

BMW X4 M

BMW Z4 M40i

MINI 3-deurs JCW

MINI Clubman JCW ALL4 Toon de resultaten