Eerste kwartaal Mercedes: coronavirus deelt klappen uit

De resultaten van het eerste kwartaal van Mercedes tonen aan hoe erg de schade is.

Heeft iemand het bonnetje van 2020 bewaard? Retourneren zou fijn zijn: het jaar werkt nog niet echt naar behoren. Dit eerste jaar van een nieuw decennium is net vier maanden jong en al meer dan de helft van de huidige tijd in 2020 werd en wordt opgeslokt door een pandemie. Het enige positieve wat wij er aan kunnen koppelen is de verbeterde luchtkwaliteit. Voor de rest is het afwachten, verzorgen, en in het geval van vele bedrijven incasseren.

In de autobranche moet ook geïncasseerd worden. Vele fabrieken sloten (en sluiten) omdat het niet verantwoord is om medewerkers binnen te hebben. Dat geldt ook voor Mercedes in verschillende delen van de wereld. Mercedes zette in het eerste kwartaal van 2019 zo’n driekwart miljoen auto’s in elkaar. Dit jaar daalt dat cijfer naar net onder de half miljoen op wereldwijde schaal. Om precies te zijn: 477.400 auto’s, tegenover 773.800 in 2019.

Niet zo smart

Mercedes sprak zelf van een goede start in januari, maar dit is toch een daling van 14,9 procent. Smart incasseert een lel van een klap: sinds eind vorig jaar verkopen zij de Fortwo en Forfour enkel nog met een elektrische aandrijflijn. Dat maakt de auto’s al duurder vergeleken met het brandstofassortiment. Grof gezegd: de meeste mensen hadden geen behoefte aan een elektrische Smart, en die behoefte komt nu helemaal niet. Goed, ze hebben uit voorraad nog een paar brandstofauto’s bij de verkopen mogen proppen, maar meer dan 5.863 Smarts werden niet verkocht. Dat is een daling van maar liefst 78,3 procent.

Per regio

188.963 van de verkochte Mercedessen vonden hun weg naar Europa en 64.332 daarvan bereikten thuisland Duitsland. In Azië was het merk iets populairder dan in Europa: 198.849 auto’s werden afgeleverd in het verre Oosten. Het zal je niet verbazen dat het merendeel daarvan, 138.960 stuks, in China werd geregistreerd. En in Noord-Amerika ging het om 78.501 auto’s, waarvan 67.746 naar de VS gingen. China pakt met zo’n 20 procent het grootste verlies, de VS met 4,5 procent valt wel mee. Europa zit er precies tussenin.

Keiharde concurrentie

Audi houdt de kaken nog even stijf op elkaar, maar BMW presenteert eveneens hun kwartaalcijfers. Het verschil is piepklein: BMW wist 477.111 auto’s te verkopen. Dat zijn er 289 minder dan Mercedes. Bijzonder, want met zo’n 672.042 verkochte auto’s in het eerste kwartaal van 2019, incasseert Mercedes een grotere klap.

Beide merken presenteren hun cijfers vrij gelijkwaardig. Groot verlies, een hele rits cijfers van het hele concern en ze eindigen beide met ‘er is hoop!’. China en Zuid-Korea openen namelijk stukje bij beetje het land weer en dat betekent dat er daar weer auto’s de dealers in rollen. De #premiumwars zijn dus nog steeds aan.