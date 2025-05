Ineos-CEO: “EV’s door de strot duwen van mensen werkt niet”

De keuze voor verschillende aandrijflijnen moet belangrijk blijven en alleen op EV inzetten is gevaarlijk, aldus de CEO van Ineos.

Als je 10 jaar geleden een analist voor de automarkt had gevraagd hoe het autolandschap er nu uit zou zien, zouden sommigen hem wel aandurven: vrijwel alles is elektrisch. En ja, het aanbod serieuze EV’s waar echt wel mee te leven valt is waanzinnig groot. Dat wil niet zeggen dat er ongemerkt morgen een ban op benzine- en dieselverkoop ingesteld kan worden. Auto’s op dinosap zijn nog veruit in de meerderheid. Tot een punt dat analisten nu juist niet meer aandurven of we tegen 2035 dan wel enkel emissievrije auto’s kunnen verkopen.

Ineos: EV only werkt niet

De CEO van Ineos (dat merk wat als enige model een terreinauto-gevaarte met benzine- en dieselmotoren verkoopt, red.), Lynn Calder, denkt dat de oplossing ook geen zero emission maar ‘less emission’ is. Zij vindt dat EV-only forceren op kopers niet werkt. Dankzij strakke deadlines voor wanneer er geen ICE-auto’s meer worden verkocht forceer je het niet kunnen maken van een keuze. Het zorgt ervoor dat we in een crisis terechtkomen, want veel automerken lopen tegen hetzelfde aan. Je investeert miljarden in een EV-strategie en vervolgens is het zo lastig om winst te maken op die modellen, dat er daarnaast weer kracht moet worden gezet achter het ontwikkelen van ICE-auto’s. Volgens Calder is er veel geïnvesteerd in zaken die niet rendabel zijn, met een handelsoorlog op komst als we niet voorzichtig zijn.

Oude auto’s

Wat ook averechts werkt volgens Calder is dat mensen ervoor kiezen om dan helemaal niks meer te kopen. En dus door te rijden in hun oude, voor het gemak meer vervuilende auto. Dus spendeert een fabrikant kapitalen om nieuwe auto’s door de hoepels van de milieueisen te laten springen, om vervolgens er steeds minder van te verkopen. Een ietwat sombere, maar toch niet volledig onrealistische schets van de CEO. Al voegt TopGear er wel aan toe dat Ineos wellicht een wat gekke partij is om hier commentaar op te hebben, omdat het merk zo jong is dat ze wisten wat de aankomende risico’s zijn. Calder denkt daar anders over.

Omarm hybride

“EV is zeker wel een oplossing. Alleen het is niet waar je al je aandacht op moet richten”, aldus de CEO. Volgens Ineos moet hybride omarmd worden. Dat je het verbruik van ICE-motoren flink kan drukken dankzij de reeds bestaande hybride-oplossingen, zonder dat je volledig afhankelijk bent van EV’s. Toevallig was dat precies de insteek van het zustermodel van de Grenadier, Fusilier genaamd. Die is hoofdzakelijk EV, maar met een range-extender als optie. Ineos gaf recent aan dat de Fusilier EV gecanceld was, maar dat moeten we opvatten als ‘in de ijskast’. Calder zegt dat de Fusilier interessant kan zijn als we de EV-markt onder controle krijgen.