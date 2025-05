Waarom het niet verstandig is om de Volvo EX90 te filmen

Filmpje maken van de Volvo EX90? Wees gewaarschuwd: dat kan schadelijke gevolgen hebben.

Moderne oplossingen kennen ook weer moderne problemen. Een goed voorbeeld daarvan vinden we bij de Volvo EX90. Om de super-SUV van het Zweedse merk technologisch klaar voor de toekomst te maken, zitten er allerlei sensoren en camera’s op. Het meest spraakmakend (en letterlijk het meest in het oog springend) is de LiDAR-sensor. Dat is de uitstulping op het dak die moet gaan helpen bij autonoom rijden.

LiDAR

LiDAR zit qua naamgeving en ook qua werking in de buurt van andere afkortingen als radar en sonar. Het idee van LiDAR is dat er middels lasers en de weerkaatsing daarvan, digitaal in kaart gebracht kan worden wat de omgeving te bieden heeft. In het geval van zelfrijdende auto’s kan een LiDAR-scanner constant een beeld hebben van wat er gebeurt en dus een realistisch beeld hebben van waarop gereageerd moet worden. Het is interessante technologie en het werkt dus door piepkleine lasers constant af te vuren, met het blote oog niet eens te zien.

Camera

Ze zijn er dus wel en je kan ze zien, maar je moet wel uitkijken. Een Reddit-gebruiker filmt een Volvo EX90 en diens LiDAR-scanner. Je ziet wat er gebeurt: er komen allerlei gekleurde puntjes in het beeld. Dat zijn dus lasers die contact maken met de camera. Wees gewaarschuwd: dit kan slecht zijn voor je camera of zelfs het proces van beelden schieten compleet om zeep helpen.

We noemen nu de Volvo EX90 als voorbeeld, maar dat heeft enkel als reden dat die in het filmpje gebruikt wordt. Dit zal dus ook gelden voor auto’s van Xiaomi, zustermerken van Volvo als Lynk & Co en Lotus. Volvo is wel de eerste die reageert en een waarschuwing de wereld in stuurde dat je voorzichtig moet zijn met het LiDAR-systeem filmen. Er bestaan filters voor op je cameralens die de schade beperken, dus gebruik die vooral. Dus ja, dit is weer een moderne oplossing die voor moderne problemen zorgt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.