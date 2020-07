Ineos Grenadier komt ons héél erg bekend voor

Als je zo naar de Ineos Grenadier kijkt, dan kun je een betere ‘a-ha erlebnis’ ervaren.

Er zijn op dit moment een hoop nieuwe automerken die eraan zitten te komen. Lordstown Motors, Rivian en Nikola bijvoorbeeld. Al deze merken hebben wel een dingetje gemeen. Ze bouwen splinternieuwe elektrische pick-ups en SUV’s of gaan dat doen.

Ineos Grenadier

Dat zit met deze Ineos Grenadier iets anders. De auto is het resultaat van een miljardair (Sir James Arthur Ratcliffe genaamd) die helemaal idolaat is van de Land Rover Defender. Toevalligerwijs zag hij in dat sinds het verscheiden van die auto, er geen functionele terreinauto meer op de markt is.

Rechten

Ratcliffe heeft geprobeerd om de rechten van de oude Defender te kopen van Land Rover, maar dat ging niet door. Land Rover vond de Defender te belangrijk voor hun merk om de rechten te verkopen aan een derde partij. Dus ging Ratcliffe zelf maar aan de slag en kijk hier: de Ineos Grenadier.

1.800.000 testkilometers

Meestal laat een fabrikant een auto pas zien, als deze helemaal af is. Dat is met de Ineos Grenadier niet het geval. Het basisontwerp voor de techniek en het design is al klaar, nu moeten er nog even 1.800.000 testkilometers gemaakt worden. Het idee erachter is om het publiek nu al warm te maken voor de plannen, daar Ineos een nieuwe merk is dat nog niet niemand kent.

Magna Steyr

Daarover gesproken, er is verder vrij weinig over de Ineos Grenadier bekend. De auto wordt ontwikkeld met Magna Steyr en zal worden voorzien van Duitse techniek, wij vermoeden van Mercedes-Benz. Ondanks dat de auto doet denken aan de Land Rover Defender, is alles aan de Grenadier helemaal nieuw. Net als de Defender moet de auto zijn mannetje staan in het terrein.

Personalisatie-mogelijkheden

Ook bekend van de Defender: je kan ‘m aankleden zoals je wilt. Op dit moment zijn er een hoop bedrijven die jouw op maat gemaakte Land Rover ombouwen, dus daar speelt Ineos slim op in door verregaande personalisatie-mogelijkheden aan te bieden. Prijzen, techniek, beschikbaarheid en dergelijke worden later bekend gemaakt.