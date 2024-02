Porsche viert 75-jarige bestaan in Nederland

Porsche blaast in Nederland 75 kaarsjes uit met een expositie in Move.

Je hoeft niet helemaal af te reizen naar Stuttgart voor het epische Porsche museum. Af en toe valt er ook binnen onze landsgrenzen wat te beleven op autogebied. Zoals deze speciale expositie in onze hoofdstad.

Porsche is 75 jaar actief als merk in Nederland, dat viert men met een expositie in de Mobility Experience in Move Amsterdam. Het is 1949 als Ben Pon sr. de allereerste Porsche naar Nederland haalt. De auto rolde in dat jaar van de band in het Oostenrijkse Gmünd.

De expositie staat in het teken van Porsche in Nederland. De eerste verkochte 356 door Pon in Amersfoort maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van de tentoonstelling. Daarnaast is een 911T uit 1971 te zien in de kleur hellelfenbein. Een destijds nieuw geïntroduceerde kleur.

Natuurlijk hebben de Porsches van de Rijkspolitie een rol en ook zoomt men in op Nederlandse racesuccessen. Het gaat hier onder meer om de Porsche Mobil 1 Supercup, de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Carrera Cup Deutschland. Het is dan ook tof dat de Porsche 917 “Kurzheck” van Gijs van Lennep en Helmut Marko te zien is. Met deze auto kwamen ze als winnaar over de streep op Le Mans in 1971.

Dus. Mocht je het merk Porsche een warm hart toedragen, dan is deze expositie met het 75-jarige bestaan van het merk in Nederland een aardige. Voor het echte werk moet je nog steeds doorrijden naar Duitsland. De tentoonstelling in Amsterdam is natuurlijk geen vervanging voor het iconische Porsche museum. Het gebouw van Move is niet klein, maar ook geen plek waar je uren gaat wandelen. Het is in elk geval een stuk meer in de buurt dan Stuttgart en daardoor allicht de moeite om mee te pakken.