Infiniti Prototype 10 is gladder dan een scheermes

Scherpst van de snede.

Vier wielen, een retestrak ontwerp en een voorruit en dak werden achterwege gelaten. Nee, deze Japanse SLR Stirling Moss maakt niet direct wat los in de harten van een petrolhead. Het spannende nieuws heeft dan ook met de aandrijflijn te maken.

Infiniti gaat namelijk de kant van de elektrische auto op. In vergelijking met concerngenoot Nissan lopen ze wat achter, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Infiniti wil vanaf 2021 alleen nog maar elektrische auto’s op de markt brengen. Dit offensief zal eerst starten met wat hybride spul en later volledig elektrische auto’s.

Deze Prototype 10 is vooral een ‘Hey, we gaan elektrische auto’s maken’-concept. Zelfs details over de aandrijflijn bij dit gebruikte prototype ontbreken. Het voertuig is getekend door voormalig BMW-man Karim Habib.

Infiniti en elektrische studiemodellen is niet nieuw. In 2017 kwam het merk met de Prototype 9. Een veel geslaagder concept en dat werd destijds ook opgemerkt. De auto werd uitgeroepen tot concept car van het jaar. Ondanks de goede bedoelingen gok ik zo dat Habib met zijn werk de prijs dit jaar niet in de wacht gaat slepen met deze Prototype 10.