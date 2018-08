Honda trekt de NSX weer strak

De gaafste supercar in zijn klasse* is een stukje gaver geworden.

Je zou het het niet zeggen, maar de tweede generatie Honda NSX loopt alweer een tijdje mee. De auto is inmiddels al weer dik twee jaar in productie. Gevoelsmatig kan dat ietsjes langer lijken dankzij de ontelbare designstudies die sinds 2001 (!) getoond worden door Honda. Wellicht ziet Honda mede daardoor de noodzaak om de NSX even te fine-tunen.

De belangrijkste wijzigingen zijn, zoals het een Japanse sportauto betaamt, onderhuids. Allereerst het onderstel. De zowel de stabilisatoren aan de voor- en achterkant zijn nu groter. Ook zijn ze een stukje straffer, aan de voorkant nam de stijfheid toe met 26%, aan de achterkant met 19%. Ook werden diverse delen van de ophanging licht gemodificeerd.

Veel werk is er gestoken in de electronica van de auto, een onderdeel waar de NSX excelleert. De auto is zo volgepakt met technologie, dat we dit bericht eigenlijk op Apparata hadden moeten plaatsen. Er zijn wijzigingen aangebracht in het vierwielaandrijving-systeem (SH-AWD), elektrische stuurbekrachtiging, stabiliteitsprogramma (VSA) en de magnetorheologische dempers.

Ook de motor werd onder handen genomen. De 3.5 liter V6 met dubbele turbo werd voorzien van nieuwe injectoren, partikelfilter en enkele wijzigingen aan de turbocompressoren. De vernieuwde NSX wordt geleverd op nieuwe Continental SportContact banden. Aan de buitenkant zijn verder niet veel wijzigingen te bemerken. Dat is begrijpelijk, want deze vriendelijke dame heeft goed haar best gedaan. Het meest vernieuwende is de nieuwe kleur ‘Thermal Orange’, een lekker opvallende pareleffectlak. Ook zijn diverse details aangepakt met hooglans zwarte afwerking. In tegenstelling tot veel concurrenten zijn opties nauwelijks mogelijk. Optioneel kun je kiezen voor een volledig rood lederen interieur, of juist een leer/alcantara combinatie in Indigo Blue.

Prijzen voor Nederland zijn nog niet bekend. In Amerika kost de nieuwe NSX 157.500 dollar. Dat is 1500 dollar meer dan voorheen, maar je hebt nu voor 4.700 dollar aan items die nu standaard zijn. Je gaat er dus op alle kanten op vooruit met de gloednieuwe NSX.

*compleet subjectief volgens blogger van dienst