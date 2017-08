En de prijs voor concept car van het jaar gaat naar…

Lekker fris, lekker anders.

We schreven er onlangs al over, maar Infiniti (het luxemerk van Nissan) neemt een bijzondere concept car mee naar het aankomende Concours d’Elegance op Pebble Beach. Inmiddels zijn beelden en specs vrijgegeven en kunnen we je meer vertellen over de elektrosigaar.

Het apparaat luistert naar de naam Prototype 9 en is qua vormgeving geïnspireerd op klassieke Formule 1-wagens. Naar verluidt wordt de auto aangedreven door een elektromotor met zo’n 150 pk aan vermogen en 320 Nm koppel. Een accupakket met een capaciteit van 30 kWh zorgt voor de juice.

De elektromotor drijft de achterwielen aan en de Prototype 9 zou in 5,5 tellen naar 100 km/u accelereren. De topsnelheid ligt op 170 km/u en het accupakket gaat 20 minuten mee als je flink gaat gummen op een circuit naar keuze. Meer info zal komende week worden vrijgegeven.