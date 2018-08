Audi PB18: voorproefje op sportieve Audi’s van straks

De auto is één grote hint.

Audi heeft in Monterey het doek getrokken van de PB18. Deze elektrische conceptcar is wat we in de toekomst mogen verwachten van de sportieve tak van het merk uit Ingolstadt. Het is zeer aannemelijk dat de opvolger van de R8 een volledige elektrische auto gaat worden. Een e-tron zoals we de R8 al ooit zagen.

De nieuwe PB18 is 4,53 meter lang, twee meter breed en 1,15 meter hoog. De auto is getekend met een middenmotorarchitectuur. Het zwaartepunt ligt hierdoor achter de voorste twee stoelen. Hoewel de voorkant laag en scherp oogt, is de achterkant een flinke derrière. Audi spreekt zelf over Shooting Brake-achtige lijnen. Het maakt de PB18 voor een sportwagen een stuk praktischer, want de conceptcar heeft een bagageruimte van 470 liter.

De concept beschikt over twee elektromotoren op de achteras en één elektromotor op de vooras, met een systeemvermogen van 680 pk. Dankzij een boostfunctie is er zelfs tijdelijk 775 pk aan te spreken. Het koppel bedraagt 830 Nm. Over een sprintje naar de honderd is Audi wat vaag. ‘Meer dan twee seconden’, aldus de Duitsers.

De batterij heeft een capaciteit van 95 kWh. Volgens de WLPT-cyclus resulteert dat in een actieradius van 500 kilometer. Dankzij het 800 Volt-laden is de batterij in 15 minuten weer vol en klaar om te gaan.

Deze PB18 gaat niet in productie, maar laat wel zien waar Audi op dit moment staat. Later dit jaar komt het merk met de eerste volledige elektrische auto voor de massa: de Audi e-tron.