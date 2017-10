ING over duurzaamheid: “koop een nieuwe auto”

We duiken in de statistieken om het eens goed te bekijken.

Uit een reeks statistieken en cijfers die het Economisch Bureau van ING vanochtend heeft gepubliceerd, blijken Nederlanders de afgelopen jaren minder oog te hebben voor nieuwe auto’s. (Wisten we al!) Volgens hen hebben hoge belastingtarieven op nieuwe auto’s er mede voor gezorgd dat de Nederlandse automarkt nooit helemaal hersteld is van de crisis.

Het gevolg is dat het Nederlandse wagenpark vergrijst, maar niet in de zin dat er nog meer leaseblik bijkomt. Uit de cijfers blijkt namelijk dat het aantal occasions tegenover het aantal nieuwe auto’s tegenwoordig ongeveer vijf tegen één is. Waar er in 2007 nog 505.000 nieuwe wagens de weg op gingen, daalde dit aantal tien jaar later tot 382.000. Voor wat betreft de occasions was er juist een stijging van 1.899.000 naar 1.945.000 gebruikte auto’s.

Dit is een behoorlijk verschil met onze buurlanden. In België bijvoorbeeld zijn de verkopen van occasions vrijwel gelijk aan die van de nieuwe auto’s. De boosdoeners zijn in dit geval de belastingen, die in vergelijking met de rest van Europa gemiddeld zo’n 18,5% hoger liggen. Bedankt hè, Rutte.

Volgens het Economisch Bureau van ING is het echter noodzakelijk dat de verkopen van nieuwe auto’s moeten stijgen, omdat de uitstoot van dergelijke wagens lager ligt. Hierbij kunnen we echter wel wat twijfels zetten, gezien ongeveer elke autofabrikant tegenwoordig aan sjoemelpraktijken doet. Daarnaast zijn auto’s maar MARGINAAL verantwoordelijk voor alle broeikasgassen. Als je denkt aan wat er allemaal vaart en rondvliegt, lijken de prioriteiten compleet verkeerd gesteld te zijn. Zeker omdat rijden in een occasion misschien nog wel duurzamer is dan het aanschaffen van een nieuwe auto, die dan een pietsje beter is voor het milieu.

Image credit: Volvo 240 electric via @zweed, meer info hier