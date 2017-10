AB-lezer vertelt over fantastische ervaring tijdens GP Mexico

Autoblog-lezers wonen overal ter wereld, zo ook in Mexico.

In dit geval gaat het om @meneer, die sinds enkele maanden in Mexico is gevestigd. Net zoals het verhaal over die rampzalige dag in Spa (en de oplossing) doet hij nu verslag van zijn aanwezigheid bij de Mexicaanse GP. Here we go:

– – –

Toen ik in juli naar Mexico verhuisde had ik meteen het idee om naar de GP in Mexico DF te gaan (Mexico City). Ik maakte twee vrienden van Duitse (vettel-fan) en Finse (raikonen-fan) komaf die met mij mee wilden gaan en toen was het plan geboren. Stel je voor de we naar de race in Singapore waren gegaan… In eerste instantie wilden we normale kaarten kopen voor de tribunes bij bocht 1, 2 en 3, tot we er achter kwamen dat er een speciale Checo Perez tribune was. Voor deze tribune kon je kaarten kopen met 30% korting, mits je met een Mexicaanse creditcard betaalde. De tribune was dus duidelijk bedoeld voor Mexicanen, maar gelukkig had ik beschikking over de gewenste kaart en eindigden we met tickets voor tribune 4, 10 meter voorbij bocht 1.

Treinen heb je in Mexico nagenoeg niet en vliegen is niet altijd efficient, dus vertrokken we afgelopen dinsdag met de luxe bussen (die hier overal rijden) naar de hoofdstad. In dezelfde week als de Formule 1 vind Dia de Muertos plaats (dag van de doden), wat gevierd word zoals te zien in de laatste James Bond film. Zowel de race als de feestdag samen trekken honderdduizenden mensen, maar gezien het feit dat er tussen de 35 en 45 miljoen mensen – iedereen zegt wat anders – in het stedelijk gebied van Mexico DF wonen, heeft dat relatief weinig impact op de infrastructuur. Dit feit, plus het feit dat het circuit bijzonder ruim opgebouwd is, zorgen ervoor dat wij letterlijk geen minuut hebben hoeven wachten om naar het circuit toe en binnen te komen. Zelfs niet op zondag!

Eenmaal aangekomen op het circuit werd mij meteen duidelijk waarom een race op Zandvoort een enorme opgave zal worden. Er is rondom de tribunes ontzettend veel ruimte voor allerlei voorzieningen waardoor ik ook op toiletten slechts één keer 10 seconden heb moeten wachten. Ongekend bij een evenement dat 125.000 bezoekers trekt op zondag. Verder was de service uitstekend, alles was netjes en schoon en er waren overal mensen om te helpen. Bovendien werd het lekkere koude Heineken-pils (discutabel, maar Mexicaans bier is niet per se beter) netjes bij de stoel gebracht en hoefden wij dus nooit te verplaatsen.

Het hele weekend was het weer perfect. Ongeveer 25 graden en een matig brandend zonnetje. Dit kwam vooral door de smog die duidelijk door de stad hangt. De bergen die we op vrijdagochtend nog zagen hebben we nooit meer teruggezien. Gedurende de vrijdag en zaterdag was het redelijk rustig, op de kwalificatie na. Het programma bestond uit Formule 1, Porsche supercup (die net zo veel herrie maken als F1), Formule 4 en historische Formule 1. Verder werden er af en toe ronden gereden in de 2-seaters. Het was mooi om te zien dat bijzonder veel Mexicanen groot fan waren van Verstappen, en Perez niet per se heel bijzonder vonden. Dat ze zich niet heel veel in Perez verdiepten bleek ook uit het feit dat er vaak bijzonder hard voor Ocon gejuicht werd.

Het weekend nam voor ons drieën een aangename wending op zondagochtend. Op zaterdag waren we naar de F1-village gegaan voor wat entertainment, daar was ook een Pirelli-stand waar je een pitstop kon oefenen. In teams van 3 man moest er een band verwisseld worden in zo min mogelijk tijd. Al snel kwamen we erachter dat we daar redelijk behendig in waren en zo stonden we na 2 keer oefenen met 3,7 seconden op de eerste plek. Toen we aan het eind van de dag deze tijd gezet hadden, kregen we van de mannen van Pirelli te horen dat er zondag een finale was met een mooie prijs als gevolg. We gingen zondagochtend naar de finale en wonnen die uiteindelijk met een nieuw record van 2,7 seconden! De prijs? VIP Paddock kaarten voor de race!

Blij als kinderen werden we gelijk meegenomen (het was immers al 11.45 lokale tijd) naar de paddock, waar we in principe overal (behalve de pitstraat) vrij rond konden lopen, gratis konden eten en drinken, en de coureurs konden ontmoeten! Een gespannen Hamilton en Vettel begaven zich juist naar hun auto, Arrivebene liep wat nerveus rond, Horner leek redelijk rustig en Niki Lauda was vooral de weg kwijt.

Omdat de race op het punt stond te beginnen – de vliegtuigen met groen-wit-rode rook waren net gepasseerd – werden we naar het stadion begeleid waar we een mooie plek op de begane grond hadden, precies in de buitenbocht van de haarspeld.

Vanaf daar hebben we een prachtige dominante race gezien van Max, die elke 80 seconden op ongeveer 7 meter voorbij kwam, en de rest in zijn rook liet verdwijnen. Het publiek vond het prachtig en het stadion barstte los toen hij Lewis op een ronde achterstand zette. Ook Vettel en Hamilton konden op grote steun rekenen, zoals verwacht.

Na de race werd het circuit vrijgegeven voor fans en pittcrew, waardoor het stadion zich echt kon vullen. De sfeer was grandioos door dit dubbele resultaat (een mooie race en een wereldkampioen). Enige wat niet erg handig werd aangepakt waren de interviews. Iedereen stond klaar voor het podium, terwijl het podiumprogramma erg kort was, en de interviews ergens in de hoek gehouden werden. Toen vervolgens het podium omdraaide en Hardwell zijn set begon was het publiek aangenaam verrast en kon het feest beginnen. Jammer dat het vuur van zijn show er letterlijk voor zorgde dat de mensen op de tribune naast het podium moesten vluchten om niet levend te verbranden.

Samengevat: al met al een onvergetelijk weekend!