Renault: “Kritieke fout gemaakt met motorstanden”

Het eeuwige cliche dat Franse auto's onbetrouwbaar zijn wordt in de Formule 1 verder bevestigd.

Cyril Abiteboul, een van de meest bekritiseerde figuren in de Formule 1, biecht na een polariserend weekend in Mexico aan Autosport op dat hun afstelling voor de race misschien toch niet zo’n slimme zet is geweest. Als je puur naar de resultaten kijkt, lijkt dit een onnodige opmerking, maar hun optreden in Midden-Amerika vereist wel degelijk een verklaring. Gedurende het weekend lieten er maar liefst vijf Renault motoren het leven, waarvan twee gloednieuw!

Afgelopen weekend was Toro Rosso het voornaamste slachtoffer van de pech. Ondanks Max’ overwinning was het Renault drama dusdanig heftig dat je zou denken dat er ten opzichte van volgend jaar, wanneer Toro Rosso overstapt op Honda motoren, weinig zal veranderen. Daarnaast gaven de krachtbronnen van Hülkenberg en Ricciardo eveneens de geest.

Volgens Renault teambaas Abiteboul, meester in het maken van verwarrende perspraatjes, had dit te maken met een grove inschattingsfout van de technische afdeling. De problemen kwamen vooral voort uit de manier waarop ze prestaties en betrouwbaarheid afwogen. De fout is nog eens extra lastig te verteren door het feit dat dit niet de eerste keer is dat het Formule 1 circus naar Mexico vliegt. Cyril besluit dat het verstandig is om voortaan nederiger te zijn en de voorkeur te geven aan betrouwbaarheid. Hoe serieus we dit moeten nemen is een heel ander verhaal.

Het lichtpuntje waarmee ze Mexico kunnen verlaten is echter een felle. Daar waar ze vrijwel het gehele jaar moeite hadden om mee te komen op het rechte stuk, zagen we in Mexico eindelijk een competitief Renault-blok. En dat dan nota bene op enkele kilometers hoogte.