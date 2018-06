INKAS Sentry MPV is een oorlogsschip met 1.100 Nm

Aanpakken, die terroristen.

Het Canadese INKAS is terug met een gloednieuwe MPV. Het type auto, dat in de Verenigde Staten vooral wordt bestuurd door bloedirritante voetbalmama’s, gaat onder leiding van de Canadezen echter volledig op schop. De term Multi-Purpose Vehicle is normaal gesproken al van toepassing, maar INKAS weet veel beter hoe de auto op meerdere manieren ingezet kan worden.

De INKAS Sentry MPV is een gigantisch gepantserd voertuig dat technieken overneemt van voertuigen die het bedrijf eerder ontwikkelde. Een slimme zet, daar de Canadezen een uitgebreide catalogus hebben. INKAS sprenkelde haar magie eerder over de G-Klasse en de Maybach S600. Niet alleen dat, want daarbij maakten ze ook hun eigen voertuigen, zoals deze meterslange straattank.

Afgezien van hierboven genoemde voertuigen, produceerde de Canadezen in recentere jaren de Sentry-reeks. Hieruit kwamen o.a. de reguliere versie en de APC. Dit model, de MPV, is gebaseerd op het platform van de APC, die je hieronder kunt zien. De gepantserde bolide heeft een 6,7-liter turbodiesel achtcilinder, die goed is voor 390 pk en bijna 1.100 Nm koppel. De wagen is vierwielaangedreven, maar kan op commando veranderen in een voor- of achterwielaandrijver. Het bijna 5,8 meter lange gevaarte kan volledig naar de wensen van de klant worden uitgerust. Wie een geavanceerd observatiecentrum wil laten inbouwen klopt aan bij het juiste adres, maar ook voor een heuse, 360 graden draaiende schutterstoren kun je bij INKAS terecht. En dan kun je ook nog eens vijf vrienden meenemen!