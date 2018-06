Porsche brengt legendarische liveries terug naar Le Mans

Zo, nu heb je weer een extra reden om dit jaar te kijken.

Wanneer je geschiedenis in de racerij zo rijk is als die van Porsche, dan is het niet onbegrijpelijk dat je af en toe een moment wilt pakken om diezelfde historie te vieren. Dit jaar heeft Porsche dat al veelvuldig gedaan. Met goede reden, want het merk uit Zuffenhausen viert dit jaar dat het alweer zeventig jaar sportwagens produceert. Waar we dit eerder dit jaar te zien kregen dankzij gerestaureerde klassiekers, gaat Porsche ditmaal aan de slag met een stel hedendaagse racewagens.

Nu heeft Porsche voldoende keuze als het aankomt op fenomenale, iconische kleurstellingen, dus zal de beslissing uiteindelijk een lastige zijn geweest. Hoe lastig de keuze ook geweest mag zijn, er is absoluut niet verkeerd besloten. Van de tien wagens die Porsche dit jaar meeneemt naar Le Mans, zullen er liefst twee te zien zijn met een historische livery.

Het gaat hier tevens direct om de twee meest competitieve auto’s (#91 en #92) die Porsche meeneemt. De fabrieksauto’s van Porsche, die uitkomen in de GTE Pro-klasse, dragen #91 tot en met #94, terwijl de zes overige klantenauto’s, die uitkomen in de GTE Am-klasse, willekeurige nummers dragen.

Special livery for the @24hoursoflemans! Awesome to drive with the “pink pig”🐷 pic.twitter.com/6XqolexoCs — kevin estre (@kevinestre) June 2, 2018

De #91 Porsche 911 RSR, die bestuurd wordt door Gianmaria Bruni, Richard Lietz en Frédéric Makowiecki, krijgt de Rothmans livery. Alleen al hierom hopen we dat het drietal er met de overwinning vandoor weet te gaan. De kleuren van de sigarettendraaier waren in het verleden o.a. te zien op succesvolle auto’s als de 956 C en de 962 C, die ieder tweemaal zegevierden op Le Mans. Het roze varkentje, daarentegen, was minder succesvol. Dicke Berta, waarover @jaapiyo je eergisteren nog vertelde, was slechts éénmaal te zien, tijdens de 24 uur van Le Mans van 1971. De wagen haalde het einde van de race niet, dankzij een ongeluk in de nacht. Hopelijk zal de #92 Porsche 911 RSR dit jaar meer succes hebben. De wagen wordt bestuurd door onze zuiderbuur Laurens Vanthoor, Michael Christensen en Kévin Estre.