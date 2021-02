Nieuws van Karma: sexy SUV of goedkope na-aper? - Autoblog.nl

De markt van elektrische crossovers is aan het groeien, mogelijk wordt dit nieuws van Karma daar een van.

Karma teert al jaren alleen op de Revero, de plug-inhybride getekend door Henrik Fisker. Snel moeten daar echter meer modellen bijkomen, zoals een elektrische bedrijfswagen en twee supercars. Al lijkt het bedrijf op de achtergrond echter ook aan een crossover te werken, blijkt uit onlangs opgedoken patenttekeningen.

In de patentaanvraag geeft Karma geen details over wat voor auto we naar kijken, het blijft dus speculeren naar wat er onder de motorkap ligt. Het gaat hier om een forse motorkap, misschien denk je daardoor dat het onlogisch is dat dit een EV’tje wordt. Aan de andere kant heeft de neus niet echt een prominente grille, wat natuurlijk wel handig is bij een brandstofmotor. De Revero staat bekend om de lange neus, wellicht wil Karma dit er inhouden als ontwerpelement. Mocht het inderdaad een EV zijn, dan is de kans groot dat onder die flinke neus een flink bagageruimte is. Ook de SC2 heeft overigens een lel van een motorkap, ook al is het een elektrische auto.

Als we verder gaan naar de achterkant van de auto, dan valt ook hier ons iets op. We hebben het dan niet eens per se over het gebrek aan uitlaten, maar eerder over de achterlichten. Die lijken wat ons betreft namelijk wel heel erg op de achterlichten van Porsche. De balk die over de gehele achterkant loopt? De twee bobbels aan de onderkant van die balk? Die dan ook nog eens doorlopen over de hoeken van de bips? Lijkt zo van een Cayenne te komen.

Wat mild kopieerwerk terzijde, de auto zelf ziet er meer dan prima uit. Brede heupen aan de achterkant, een gespierde motorkap, korte, aflopende daklijn… Het is een simpel recept met een mooi resultaat. Wanneer we de auto gaan zien is verder een mysterie, net als of we de auto überhaupt gaan zien. Daarop zullen we moeten wachten op meer nieuws van Karma.